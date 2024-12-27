Омск в пятницу: новый скандал в ОмГУ, жесткий кадровый дефицит и недовольство врачей

Государственный университет, который в этом году наконец-то обзавелся новым корпусом в центре Омска, снова оказался замешен в скандале. Городу55 стало известно, что в ОмГУ задерживают отпускные. Без положенных выплат работники вуза остались в июле 2024 года. Компенсацию за задержку выплатили только через полгода, после того как о ситуации сообщили в Минобрнауки. В итоге в отношении ректора Сергея Замятина применили меры дисциплинарного взыскания. В материале рассказываем подробнее о ситуации и как на нее отреагировали в ОмГУ.