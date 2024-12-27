Омск в пятницу: новый скандал в ОмГУ, жесткий кадровый дефицит и недовольство врачей

Posted 27 декабря, 14:05
Published 27 декабря, 14:05
Modified 27 декабря, 14:05
Updated 27 декабря, 14:05
Новость №1. Сотрудники ОмГУ имени Достоевского пожаловались на задержку отпускных
Государственный университет, который в этом году наконец-то обзавелся новым корпусом в центре Омска, снова оказался замешен в скандале. Городу55 стало известно, что в ОмГУ задерживают отпускные. Без положенных выплат работники вуза остались в июле 2024 года. Компенсацию за задержку выплатили только через полгода, после того как о ситуации сообщили в Минобрнауки. В итоге в отношении ректора Сергея Замятина применили меры дисциплинарного взыскания. В материале рассказываем подробнее о ситуации и как на нее отреагировали в ОмГУ.
Новость №2. На омских предприятиях не хватает больше 17 тысяч рабочих
В кадровом центре «Работа России» рассказали, что омские предприятия готовы принять на работу 17,6 тысяч человек. Именно столько вакансий сейчас открыто в Омске. При этом работу через службу занятости ищут только 8,4 тысячи человек. К самым востребованным рабочим профессиям, по словам кадровиков, относятся водитель, электромонтер, слесарь-ремонтник, продавец и электрогазосварщик.
Новость №3: Медики из Тарской ЦРБ недовольны неравнозначными выплатами
Новая тревожная весточка «прилетела» от работников Тарской ЦРБ. Медперсонал записал обращение, в котором пожаловался на несправедливую оплату труда. В видео врачи указали, что зарплаты тех, кто работает в системе ОМС, и получающих средства из бюджета сильно разнятся. Разница в выплатах, по словам врачей, достигает 6 раз. На жалобу отреагировал региональный минздрав, заявив, что делает все возможное для уменьшения разницы в заработной плате.