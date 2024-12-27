Неравенство в выплатах: медики Тарской ЦРБ потребовали справедливости у властей

В минздраве Омской области сообщили, что оплата труда работников бюджетных учреждений не входит в их полномочия, так как это решение принимает федеральный уровень. Однако они делают все возможное, чтобы уменьшить разницу в зарплатах, и работают с другими ведомствами для того, чтобы с января начать выплачивать компенсации. Также отметили, что все, что находится в рамках их компетенции, было выполнено.