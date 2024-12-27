Неравенство в выплатах: медики Тарской ЦРБ потребовали справедливости у властей

Posted 27 декабря, 04:06
Published 27 декабря, 04:06
Modified 27 декабря, 04:41
Updated 27 декабря, 04:41
Более ста сотрудников больницы уже девятый месяц ждут ответа от областного минздрава по поводу несправедливой оплаты труда. Видеозапись обращения появилась в паблике «Тара 360» в соцсети.
Проблема в том, что зарплаты сотрудников, работающих в системе ОМС, и тех, кто получает средства из бюджета, значительно различаются. Хотя в последние годы на федеральном уровне были приняты меры, повышающие зарплаты медсестер, ситуация оказалась парадоксальной. Сообщается, что разница в выплатах составляет до шести раз.
В минздраве Омской области сообщили, что оплата труда работников бюджетных учреждений не входит в их полномочия, так как это решение принимает федеральный уровень. Однако они делают все возможное, чтобы уменьшить разницу в зарплатах, и работают с другими ведомствами для того, чтобы с января начать выплачивать компенсации. Также отметили, что все, что находится в рамках их компетенции, было выполнено.
Ранее сотрудники Тарской ЦРБ уже обращались в минздрав Омской области, но не получили ответа. Они также писали в федеральный орган, который перенаправил их обратно в регион.
Напомним, в декабре сотрудники рентгенологического отделения Тарской ЦРБ обратились к губернатору Омской области и главе СКР с просьбой не передавать их отделение Омскому клиническому диагностическому центру. В минздраве области ответили, что речь о закрытии отделения не идет, его просто переподчинят другому медучреждению, и оно будет обслуживать северные районы области. Позднее было принято решение не передавать отделение в Омский диагностический центр.