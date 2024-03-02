Спустя 17 лет. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ на улице Фрунзе

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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В пятницу, 1 марта, в Омске ввели в эксплуатацию главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, расположенный на улице Фрунзе, 6. Соответствующий указ подписала мэрия города.
Здание площадью более 15 тысяч квадратных метров предназначено для обучения студентов юридического факультета. Здесь также разместятся администрация университета и Центр делового образования.
Отметим, что на возведение здания ушло 17 лет. Кроме того, строительство объекта несколько раз переносилось из-за того, что подрядчик не выполнял свои обязательства.
Напомним, что в прошлом году ОмГУ попал в рейтинг лучших вузов мира. Однако при этом университет не был отмечен в топе вузов России.