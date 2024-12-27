Новый скандал: сотрудники ОмГУ пожаловались на задержку отпускных

Напомним, в этом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Произошло это, правда, далеко не по приятному поводу: студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Спустя некоторое время после этих событий в соцсетях появилась новая анонимная жалоба от одного из сотрудников ОмГУ.