Новый скандал: сотрудники ОмГУ пожаловались на задержку отпускных

Posted 27 декабря, 06:19
Published 27 декабря, 06:19
Modified 27 декабря, 06:21
Updated 27 декабря, 06:21
Городу55 стало известно об очередном инциденте в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. По словам источника, знакомого с ситуацией, ректор университета игнорирует трудовое законодательство: в университете задерживают выплаты отпускных.
По словам омича, все произошло в июле этого года, когда большинство людей уходят в отпуска и получают деньги за дни отдыха. Однако у сотрудников омского государственного университета возникли с этим проблемы. Вуз задержал работникам положенную выплату, тем самым нарушив 136-ю статью Трудового кодекса РФ. Тогда один из специалистов обратился в Государственную инспекцию труда в Омской области.
«В ответе ведомства говорится, что ОмГУ имени Ф. М. Достоевского объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Несмотря на предостережение Государственной инспекции труда в Омской области, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского не выплатил компенсацию за задержку отпускных, чем нарушил статью 236 Трудового кодекса РФ», — рассказал омич.
По словам сотрудника университета, компенсацию за задержку отпускных работники получили только спустя почти полгода. Омич подчеркнул, что это произошло лишь после двух обращений в Минобрнауки, 17 декабря.
«Реакция ректора Сергея Замятина последовала только после того, как информация дошла до Минобрнауки. Данная ситуация свидетельствует о продолжающихся нарушениях законодательства в ОмГУ, которые, после назначения ректора Замятина С. В., стали систематическими. Эта и многие другие ситуации, происходящие в последние два года в университете, заставляют поставить вопрос: „Почему для соблюдения законов РФ в ОмГУ должно подключаться Министерство науки и высшего образования?“ — задался вопросов сотрудник госуниверситета.
По итогу, по словам пострадавшего, в отношении ректора Замятина были применены меры дисциплинарного взыскания за задержку отпускных.
«Маленькое дополнение. За 5 месяцев задержки компенсации ОмГУ остался должен за каждый день просрочки 1/150 ключевой ставки ЦБ», — добавил омич.
Город55 запросил в госуниверситете официальный комментарий по ситуации. По их информации, ректор Сергей Замятин соблюдает трудовое законодательство и контролирует, чтобы зарплату и другие выплаты сотрудникам перечисляли своевременно.
«Своевременно и в полном объеме университетом исполняются майские указы Президента РФ по обеспечению уровня средней заработной платы научных сотрудников и педагогических работников в рамках достижения 200% от средней заработной платы в регионе, в этом году заработная плата каждого второго преподавателя ОмГУ соответствовала 200% средней зарплаты в Омской области», — сообщили в государственном университете.
Напомним, в этом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Произошло это, правда, далеко не по приятному поводу: студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Спустя некоторое время после этих событий в соцсетях появилась новая анонимная жалоба от одного из сотрудников ОмГУ.
Вспомнить о существующих проблемах работника сподвигла задача от руководства вуза. По его словам, возле второго корпуса на проспекте Мира прорвало трубы. После этого здание осталось без отопления, но отменять занятия у студентов или переводить их на дистанционное обучение никто не стал. Не довольны работники также исчезнувшими из аудиторий урнами, парковкой у нового корпуса, на которую пускают далеко не всех, отдельной пропускной системой на этаже, где сидит ректор.
Также недавно мы писали, что преподавательнице ОмГУ объявили выговор за раннее начало экзамена. Преподавательница с этим не согласилась и пошла в суд. В итоге выписанную «дисциплинарку» отменили и обязали вуз выплатить компенсацию морального вреда.
В последнее время преподавателям госуниверситета слишком часто стали выносить выговоры и применять дисциплинарные наказания. По мнению работников, ректор вуза Сергей Замятин просто штампует незаконные приказы.