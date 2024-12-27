Две вакансии на соискателя. Под конец года в Омске образовался жесткий дефицит кадров

Сейчас через службу занятости ищут работу 8,4 тысячи человек, из них 6,9 тысячи признаны безработными. На омских предприятиях в настоящий момент свободны около 17,6 тысяч рабочих мест. На одного соискателя приходится 2 вакансии, что говорит о серьезном дефиците кадров.