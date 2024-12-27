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Posted 27 декабря, 04:00

Published 27 декабря, 04:00

Modified 27 декабря, 04:56

Updated 27 декабря, 04:56

Рабочие специальности являются наиболее востребованными

Две вакансии на соискателя. Под конец года в Омске образовался жесткий дефицит кадров

27 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI. Рабочие специальности являются наиболее востребованными

В Омске под конец года насчитали почти 7 тысяч безработных

На омских предприятиях сейчас свободны больше 17 тысяч рабочих мест.

В 2024 году в Омской области в службу занятости обратились больше 32 тысяч человек, их них 25 тысяч нашли работу. Данные по итогам года Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России».

Сейчас через службу занятости ищут работу 8,4 тысячи человек, из них 6,9 тысячи признаны безработными. На омских предприятиях в настоящий момент свободны около 17,6 тысяч рабочих мест. На одного соискателя приходится 2 вакансии, что говорит о серьезном дефиците кадров.

Наиболее востребованные рабочие профессии в Омской области — водитель, продавец, электромонтер, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. Ранее Город55 рассказывал о зарплатах для рабочих на оборонных заводах.

Также вырос спрос на врачей, медсестер и фельдшеров, учителей, инженеров, бухгалтеров, воспитателей, юрисконсультов.

В кадровом центре сообщили, что Омская область в 2025 году присоединится к программе модернизации службы занятости.

«В 2025 году новый облик приобретет вся сеть центров занятости региона, а это 35 точек присутствия. Программа модернизации включает не только обновлённые офисные пространства, но и принципиально новые подходы к организации работы, оказанию услуг и решению вопросов соискателей и работодателей, включая персональное сопровождение и консультирование», — сообщили в организации.

Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых профессиях в сфере строительства.

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#Евгений Игишев#Омская область#Безработица#Трудоустройство#Специальности#Вакансии#Служба занятости
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