Две вакансии на соискателя. Под конец года в Омске образовался жесткий дефицит кадров

Posted 27 декабря, 04:00
Published 27 декабря, 04:00
Modified 27 декабря, 04:56
Updated 27 декабря, 04:56
В 2024 году в Омской области в службу занятости обратились больше 32 тысяч человек, их них 25 тысяч нашли работу. Данные по итогам года Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России».
Сейчас через службу занятости ищут работу 8,4 тысячи человек, из них 6,9 тысячи признаны безработными. На омских предприятиях в настоящий момент свободны около 17,6 тысяч рабочих мест. На одного соискателя приходится 2 вакансии, что говорит о серьезном дефиците кадров.
Наиболее востребованные рабочие профессии в Омской области — водитель, продавец, электромонтер, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. Ранее Город55 рассказывал о зарплатах для рабочих на оборонных заводах.
Также вырос спрос на врачей, медсестер и фельдшеров, учителей, инженеров, бухгалтеров, воспитателей, юрисконсультов.
В кадровом центре сообщили, что Омская область в 2025 году присоединится к программе модернизации службы занятости.
«В 2025 году новый облик приобретет вся сеть центров занятости региона, а это 35 точек присутствия. Программа модернизации включает не только обновлённые офисные пространства, но и принципиально новые подходы к организации работы, оказанию услуг и решению вопросов соискателей и работодателей, включая персональное сопровождение и консультирование», — сообщили в организации.
Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых профессиях в сфере строительства.