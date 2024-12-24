В Омске проект ремонта троллейбусного депо на улице Ватутина прошел госэкспертизу

Posted 24 декабря, 06:14
Published 24 декабря, 06:14
Modified 24 декабря, 06:16
Updated 24 декабря, 06:16
Проект реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдали в минувшую пятницу, 20 декабря.
Документацию по проекту подготовили компании «Автодорпроект» и «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания «Автодорпроект» зарегистрирована в Омске в 2007 году. Руководителем является Дмитрий Дудко. В 2023 году организация показала выручку в 178 млн и прибыль в 49 млн. «Стройтраст» же известен омичам, как подрядчик, который ремонтирует бульвар Архитекторов и мост у Телецентра.
В ноябре в мэрии Омска сообщили, что реконструкция депо запланирована на 2025 год. Город55 запросил комментарии в администрации о более конкретных сроках.
Напомним, что изначально реконструкцию должны были завершить до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. При этом суд признал АО «Хатман Групп» добросовестной компанией, так как в срыве сроков был виноват и заказчик.