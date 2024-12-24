В Омске проект ремонта троллейбусного депо на улице Ватутина прошел госэкспертизу

Документацию по проекту подготовили компании «Автодорпроект» и «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания «Автодорпроект» зарегистрирована в Омске в 2007 году. Руководителем является Дмитрий Дудко. В 2023 году организация показала выручку в 178 млн и прибыль в 49 млн. «Стройтраст» же известен омичам, как подрядчик, который ремонтирует бульвар Архитекторов и мост у Телецентра.