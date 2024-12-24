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Posted 24 декабря, 06:14

Published 24 декабря, 06:14

Modified 24 декабря, 06:16

Updated 24 декабря, 06:16

В Омске проект ремонта троллейбусного депо на улице Ватутина прошел госэкспертизу

В Омске проект ремонта троллейбусного депо на улице Ватутина прошел госэкспертизу

24 декабря 2024, 06:14
Фото: gorod55.ru.
Изначально реконструкцию объекта планировали завершить до конца 2023 года.

Проект реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдали в минувшую пятницу, 20 декабря.

Документацию по проекту подготовили компании «Автодорпроект» и «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания «Автодорпроект» зарегистрирована в Омске в 2007 году. Руководителем является Дмитрий Дудко. В 2023 году организация показала выручку в 178 млн и прибыль в 49 млн. «Стройтраст» же известен омичам, как подрядчик, который ремонтирует бульвар Архитекторов и мост у Телецентра.

В ноябре в мэрии Омска сообщили, что реконструкция депо запланирована на 2025 год. Город55 запросил комментарии в администрации о более конкретных сроках.

Напомним, что изначально реконструкцию должны были завершить до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. При этом суд признал АО «Хатман Групп» добросовестной компанией, так как в срыве сроков был виноват и заказчик.

Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу
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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Инфраструктура#Троллейбусное депо#Стройтраст#Государственная экспертиза
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