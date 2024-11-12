Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу

Напомним, что изначально реконструкцию должны были завершить до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. При этом суд признал АО «Хатман Групп» добросовестной компанией, так как в срыве сроков был виноват и заказчик.