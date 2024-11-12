Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу

Posted 12 ноября, 13:54
Published 12 ноября, 13:54
Modified 12 ноября, 13:58
Updated 12 ноября, 13:58
В администрации Омска рассказали, что реконструкция проблемного троллейбусного депо на улице Ватутина запланирована на 2025 год. Сообщение об этом появилось в чате телеграм-канала Оксаны Фадиной.
Известно, что сейчас проект проходит государственную экспертизу. После получения заключения станет известна окончательная стоимость работ.
«Проект реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина в настоящее время проходит государственную экспертизу. Строительные работы запланированы на 2025 год. Благодарим за неравнодушное отношение к городу», — сообщили в мэрии.
Напомним, что изначально реконструкцию должны были завершить до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. При этом суд признал АО «Хатман Групп» добросовестной компанией, так как в срыве сроков был виноват и заказчик.