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Posted 12 ноября, 13:54

Published 12 ноября, 13:54

Modified 12 ноября, 13:58

Updated 12 ноября, 13:58

Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу

Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу

12 ноября 2024, 13:54
Фото: 1MI.
Сейчас проект проходит государственную экспертизу, работы планируется начать в следующем году.

В администрации Омска рассказали, что реконструкция проблемного троллейбусного депо на улице Ватутина запланирована на 2025 год. Сообщение об этом появилось в чате телеграм-канала Оксаны Фадиной.

Известно, что сейчас проект проходит государственную экспертизу. После получения заключения станет известна окончательная стоимость работ.

«Проект реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина в настоящее время проходит государственную экспертизу. Строительные работы запланированы на 2025 год. Благодарим за неравнодушное отношение к городу», — сообщили в мэрии.

Напомним, что изначально реконструкцию должны были завершить до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. При этом суд признал АО «Хатман Групп» добросовестной компанией, так как в срыве сроков был виноват и заказчик.

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