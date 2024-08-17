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Суд посчитал добросовестным экс-подрядчика по ремонту троллейбусного депо

Суд посчитал добросовестным экс-подрядчика по ремонту троллейбусного депо

17 августа 2024, 06:34
Фото: gorod55.ru
Суд рассмотрел апелляцию омского депстроя к экс-подрядчику по ремонту троллейбусного депо. Судья поддержал решение УФАС и признал необоснованным включение АО «Хатман Групп» в РНП.

Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию омского депстроя к экс-подрядчику по ремонту троллейбусного депо на улице Ватутина. Ранее решение по делу вынесло УФАС. Антимонопольная служба отказалась включать АО «Хатман Групп» в Реестр недобросовестных поставщиков, так как в срыве сроков ремонта оказалась виновной не только компания.

В департаменте сообщали, что подрядная организация выполняла работу ненадлежащим образом и именно из-за этого проект не прошел госэкспертизу и не был закончен в срок. Однако комиссия УФАС установила, что заказчик также нарушил процессуальные требования, связанные с порядком расторжения контракта.

«Департамент отозвал доверенность, позволяющую подрядчику от имени заказчика осуществлять действия, связанные с получением заключения экспертной организации. АО „Хатман Групп“ в десятидневный срок могло устранить нарушения условий контракта, что повлекло бы отмену заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта», — рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

Омское УФАС пришло к выводу, что нет оснований включать АО «Хатман Групп» в РНП. Такое решение поддержал и суд, отклонив запрос департамента строительства на пересмотр дела.

Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФАС#Подрядчик#Новости#Депо#Троллейбусное депо#Реконструкция депо
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