Суд посчитал добросовестным экс-подрядчика по ремонту троллейбусного депо

В департаменте сообщали, что подрядная организация выполняла работу ненадлежащим образом и именно из-за этого проект не прошел госэкспертизу и не был закончен в срок. Однако комиссия УФАС установила, что заказчик также нарушил процессуальные требования, связанные с порядком расторжения контракта.