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Posted 24 декабря, 10:41

Published 24 декабря, 10:41

Modified 24 декабря, 11:24

Updated 24 декабря, 11:24

Глава Ленинского округа Николай Хроленко

Без сюрпризов: стал известен новый глава Ленинского округа Омска

24 декабря 2024, 10:41
Фото: Пресс-служба администрации Омска. Глава Ленинского округа Николай Хроленко

В Ленинском округе Омска появился новый глава

Вакантную руководящую должность после ухода с поста Дмитрия Зярко официально занял Николай Хроленко.

С завтрашнего дня, 25 декабря, в Ленинском округе Омска официально появится новый глава. Руководство округом мэр Сергей Шелест доверил Николаю Хроленко, который ранее занимал пост первого заместителя главы Кировского округа Омска.

Документы о назначении уже подписаны. Шелест уверен, что Хроленко, прошедший путь от слесаря до первого замглавы КАО, найдет общий язык с командой окружной администрации и жителями Ленинского округа.

«Пожелал Николаю Михайловичу успехов на новом месте. Со своей стороны окажем ему всю необходимую поддержку. К своим обязанностям новый глава приступает с завтрашнего дня», — уточнил мэр.

Напомним, что ранее Ленинским округом руководил Дмитрий Зярко. Однако чиновник этой осенью перешел работать в команду мэра Томска Дмитрия Махини. Зярко стал первым заместителем мэра Томска. После его ухода в качестве наиболее подходящего кандидата на пост главы администрации Ленинского округа назывался именно Хроленко.

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#Юлия Истомина#Политика#Омск#Назначение#Администрация#Новости#Сергей Шелест#Ленинский округ#Николай Хроленко
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