Без сюрпризов: стал известен новый глава Ленинского округа Омска

Posted 24 декабря, 10:41
Published 24 декабря, 10:41
Modified 24 декабря, 11:24
Updated 24 декабря, 11:24
С завтрашнего дня, 25 декабря, в Ленинском округе Омска официально появится новый глава. Руководство округом мэр Сергей Шелест доверил Николаю Хроленко, который ранее занимал пост первого заместителя главы Кировского округа Омска.
Документы о назначении уже подписаны. Шелест уверен, что Хроленко, прошедший путь от слесаря до первого замглавы КАО, найдет общий язык с командой окружной администрации и жителями Ленинского округа.
«Пожелал Николаю Михайловичу успехов на новом месте. Со своей стороны окажем ему всю необходимую поддержку. К своим обязанностям новый глава приступает с завтрашнего дня», — уточнил мэр.
Напомним, что ранее Ленинским округом руководил Дмитрий Зярко. Однако чиновник этой осенью перешел работать в команду мэра Томска Дмитрия Махини. Зярко стал первым заместителем мэра Томска. После его ухода в качестве наиболее подходящего кандидата на пост главы администрации Ленинского округа назывался именно Хроленко.