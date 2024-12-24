Без сюрпризов: стал известен новый глава Ленинского округа Омска

Напомним, что ранее Ленинским округом руководил Дмитрий Зярко. Однако чиновник этой осенью перешел работать в команду мэра Томска Дмитрия Махини. Зярко стал первым заместителем мэра Томска. После его ухода в качестве наиболее подходящего кандидата на пост главы администрации Ленинского округа назывался именно Хроленко.