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Posted 24 декабря, 06:35

Published 24 декабря, 06:35

Modified 24 декабря, 07:02

Updated 24 декабря, 07:02

Экс-глава депбезопасности Омска Евгений Скрипкарев возглавил департамент в Тольятти

Экс-глава депбезопасности Омска Евгений Скрипкарев возглавил департамент в Тольятти

24 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.
Чиновник приступил к исполнению обязанностей 23 декабря.

Евгений Скрипкарев, бывший глава департамента общественной безопасности Омска, теперь возглавил аналогичный департамент в Тольятти. Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Сухих на аппаратном совещании 23 декабря.

С 23 декабря Евгений Скрипкарев приступил к исполнению обязанностей руководителя департамента общественной безопасности администрации Тольятти. Ранее пост главы занимал Виталий Денисов.

Скрипкарев начал свою карьеру в органах внутренних дел Омской области с 2004 года. С 2008 года он занимал различные муниципальные должности в регионе, а с 2019 по 2023 год возглавлял департамент общественной безопасности города.

Напомним, что чиновник ушел с должности директора департамента общественной безопасности Омска в сентябре прошлого года по собственному желанию.

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#Диана Рязанцева#Руководитель#Омск#Чиновники#Департамент#Должность#Тольятти
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