Экс-глава депбезопасности Омска Евгений Скрипкарев возглавил департамент в Тольятти

Posted 24 декабря, 06:35
Published 24 декабря, 06:35
Modified 24 декабря, 07:02
Updated 24 декабря, 07:02
Евгений Скрипкарев, бывший глава департамента общественной безопасности Омска, теперь возглавил аналогичный департамент в Тольятти. Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Сухих на аппаратном совещании 23 декабря.
С 23 декабря Евгений Скрипкарев приступил к исполнению обязанностей руководителя департамента общественной безопасности администрации Тольятти. Ранее пост главы занимал Виталий Денисов.
Скрипкарев начал свою карьеру в органах внутренних дел Омской области с 2004 года. С 2008 года он занимал различные муниципальные должности в регионе, а с 2019 по 2023 год возглавлял департамент общественной безопасности города.
Напомним, что чиновник ушел с должности директора департамента общественной безопасности Омска в сентябре прошлого года по собственному желанию.