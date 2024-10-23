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Posted 23 октября, 12:27

Published 23 октября, 12:27

Modified 23 октября, 12:30

Updated 23 октября, 12:30

Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска

Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска

23 октября 2024, 12:27
Фото: Мэрия Томска
Сегодня мэр Томска Дмитрий Махиня подписал документ о назначении Зярко на должность.

Сегодня, 23 октября, омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска. Соответствующий указ подписал мэр города Дмитрий Махиня. Ранее Зярко занимал пост главы Ленинского округа в Омске.

«Дмитрий Николаевич имеет высшее образование по направлению „техника и физика низких температур, инженер“, а также звание магистра в области государственного и муниципального управления», — рассказали в администрации Томска.

Напомним, что имя нового главы Ленинского округа уже известно — им станет Николай Хроленко, сейчас его кандидатура проходит процедуру согласования с силовиками и сотрудниками ФСБ.

Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
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