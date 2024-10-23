Posted 23 октября, 12:27
Published 23 октября, 12:27
Modified 23 октября, 12:30
Updated 23 октября, 12:30
Сегодня, 23 октября, омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска. Соответствующий указ подписал мэр города Дмитрий Махиня. Ранее Зярко занимал пост главы Ленинского округа в Омске.
«Дмитрий Николаевич имеет высшее образование по направлению „техника и физика низких температур, инженер“, а также звание магистра в области государственного и муниципального управления», — рассказали в администрации Томска.
Напомним, что имя нового главы Ленинского округа уже известно — им станет Николай Хроленко, сейчас его кандидатура проходит процедуру согласования с силовиками и сотрудниками ФСБ.