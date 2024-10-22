В Омске определились с новым главой Ленинского округа

Posted 22 октября, 06:13
Published 22 октября, 06:13
Modified 22 октября, 06:23
Updated 22 октября, 06:23
В Омске определились с кандидатурой на кресло нового главы Ленинского округа. Им станет Николай Хроленко, пишут «Коммерческие вести», ссылаясь на источник с мэрии.
Пока что он проходит процедуру согласования собственной персоны с силовиками и сотрудниками ФСБ. Это абсолютно привычная процедура для всех чиновников. Поэтому сейчас он будет временно исполняющим обязанности. Он приступит к работе с понедельника.
Ранее Хроленко трудился заместителем главы Кировского округа, этой работой он занимался с октября 2022 года. Также в течение периода с 2014 по 2019 чиновник являлся главой Лузинского сельского поселения.
Напомним, что до Хроленко главой Ленинского округа был Дмитрий Зярко. Он решил поменять место работы на томскую мэрию, где будет первым заместителем мэра Дмитрия Махини. Переманил его в новый город сам мэр, ссылаясь на положительный опыт совместной работы в прошлом.