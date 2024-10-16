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Posted 16 октября, 14:32

Published 16 октября, 14:32

Modified 16 октября, 14:44

Updated 16 октября, 14:44

Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко

Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко

16 октября 2024, 14:32
Фото: 1MI
Пост может занять первый заместитель главы Кировского округа Николай Хроленко.

Через несколько дней глава Ленинского округа Дмитрий Зярко оставит свой пост и уедет в другой город. Напомним, что чиновник станет первым заместителем мэра Томска Дмитрия Махини, который ранее был вице-мэром Омска.

На новой должности Зярко будет курировать глав районов, а также отвечать за работу с ресурсоснабжающими организациями, решать вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Уже известно, кого планируется назначить на место Дмитрия Зярко. После его ухода главой Ленинского округа станет Николай Хроленко — сейчас первый заместитель главы Кировского округа. Об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на собственные источники.

Теперь официально: глава Ленинского округа Омска переводится в Томск
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отставка#Отставки и назначения#Новости#Должность#Назначения и отставки
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