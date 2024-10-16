Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко

Posted 16 октября, 14:32
Published 16 октября, 14:32
Modified 16 октября, 14:44
Updated 16 октября, 14:44
Через несколько дней глава Ленинского округа Дмитрий Зярко оставит свой пост и уедет в другой город. Напомним, что чиновник станет первым заместителем мэра Томска Дмитрия Махини, который ранее был вице-мэром Омска.
На новой должности Зярко будет курировать глав районов, а также отвечать за работу с ресурсоснабжающими организациями, решать вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства и другие.
Уже известно, кого планируется назначить на место Дмитрия Зярко. После его ухода главой Ленинского округа станет Николай Хроленко — сейчас первый заместитель главы Кировского округа. Об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на собственные источники.