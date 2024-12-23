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Posted 23 декабря, 02:30

Published 23 декабря, 02:30

Modified 23 декабря, 03:10

Updated 23 декабря, 03:10

Омская область оказалась в середине итогового рейтинга российских регионов

На строчку ниже: Омская область заняла 35-е место в итоговом рейтинге регионов

23 декабря 2024, 02:30
Фото: 1MI.

Омская область оказалась в середине итогового рейтинга российских регионов

Лидерами рейтинга остаются Москва и Санкт-Петербург.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 80 баллов из 100 возможных. По данным исследования «РИА Новости», основанного на ключевых социально-экономических показателях, наиболее благополучными регионами уходящего года признаны Москва (86,48 баллов), Санкт-Петербург (83,37 баллов) и Московская область (77,99 баллов).

Итоговый рейтинг регионов России — 2024Итоговый рейтинг регионов России — 2024
Итоговый рейтинг регионов России — 2024. Фото: «РИА Новости»

На последних строчках рейтинга оказались Еврейская автономная область (28,44 балла), Республика Тыва (25,77 баллов) и Республика Ингушетия (24,99 баллов).

Омская область с результатом 54,55 баллов заняла 35 место. Напомним, что в прошлом году регион оказался на 34 месте.

В других рейтингах положение Омской области оказалось менее однозначным. Так, в ипотечном рейтинге регион занял лишь 67 место, а в рейтинге научно-технического развития вошел в двадцатку лидеров, расположившись на 17 позиции из 85 возможных.

На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
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#Диана Рязанцева#Общество#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Москва#Санкт-Петербург#Новости#Развитие#Регионы
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