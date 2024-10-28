Омская область заняла 17-е место в рейтинге научно-технического развития

Posted 28 октября, 03:38
Published 28 октября, 03:38
Modified 28 октября, 04:15
Updated 28 октября, 04:15
Омская область заняла 17 место из 85-ти в рейтинге за 2023 год, опубликованном РИА Новости. При анализе учитывались заслуги региона в области науки и технологий, а также активной работы местных учреждений и предприятий.
На вершине рейтинга традиционно расположились Москва и Санкт-Петербург, которые продолжают оставаться лидерами в научной деятельности. А соседями Омской области по рейтингу стали Челябинская область на 16 месте и Ярославская на 18-м. Также высокие позиции демонстрирует республика Татарстан.
Рейтинговый балл по итогам 2023 года составляет 48,01. Позиции регионов определялись по таким показателям, как: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». На низких позициях в рейтинге оказались Чеченская Республика, Еврейская автономная область и Республика Ингушетия.
Ранее Город55 писал о том, что Омская область заняла 26-е место по уровню доходов среди регионов.