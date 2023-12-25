На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов

Для создания суммарного рейтинга в 2023 году использовались восемь показателей: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность населения здоровому образу жизни. По сравнению с 2022 годом, Омская область улучшила свое положение и поднялась на три строчки — с 37 на 34 место.