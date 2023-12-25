На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов

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В итоговом рейтинге регионов, составленном специалистами РИА «Новости», у Омской области 34 место. Рейтинговый балл региона — 52,376 баллов из 100 возможных.
Для создания суммарного рейтинга в 2023 году использовались восемь показателей: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность населения здоровому образу жизни. По сравнению с 2022 годом, Омская область улучшила свое положение и поднялась на три строчки — с 37 на 34 место.
Отметим, что лидерами итогового рейтинга регионов России стали Москва (84,626 баллов) и Санкт-Петербург (82,567 баллов). Среди регионов Сибирского федерального округа лучший показатель у Новосибирской области: 18 место с 56,596 баллами. В аутсайдерах, как и в 2022 году, Республика Тыва, регион набрал только 22,688 баллов.