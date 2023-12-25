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Омская область поднялась на 34 место в итоговом рейтинге регионов в 2023 году

На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов

25 декабря 2023, 02:50
Фото: Город55

Омская область поднялась на 34 место в итоговом рейтинге регионов в 2023 году

Лучший показатель среди регионов СФО оказался у Новосибирской области.

В итоговом рейтинге регионов, составленном специалистами РИА «Новости», у Омской области 34 место. Рейтинговый балл региона — 52,376 баллов из 100 возможных.

Для создания суммарного рейтинга в 2023 году использовались восемь показателей: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность населения здоровому образу жизни. По сравнению с 2022 годом, Омская область улучшила свое положение и поднялась на три строчки — с 37 на 34 место.

Отметим, что лидерами итогового рейтинга регионов России стали Москва (84,626 баллов) и Санкт-Петербург (82,567 баллов). Среди регионов Сибирского федерального округа лучший показатель у Новосибирской области: 18 место с 56,596 баллами. В аутсайдерах, как и в 2022 году, Республика Тыва, регион набрал только 22,688 баллов.

Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
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#Политика#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Рейтинг#Новости#Развитие#Юлия Истомина
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