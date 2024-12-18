Сладкое поздравление: депутат Антропенко предложил сотрудникам ДПС новые традиции

Posted 18 декабря, 03:11
Published 18 декабря, 03:11
Modified 18 декабря, 04:08
Updated 18 декабря, 04:08
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сотрудникам ДПС поздравлять маленьких пассажиров автомобилей с Новым годом, вручая им сладкие подарки. По мнению политика, это могло бы стать доброй традицией, подобной той, когда инспекторы дарят женщинам цветы на 8 Марта. Об этом он рассказал «РИА Новости».
Стоит отметить, что в Омской области уже запланированы масштабные закупки новогодних подарков для детей. Губернатор региона выделил на эти цели 27,5 млн рублей. Всего будет закуплено 50 тысяч подарочных наборов у местной компании «Мирфирм». Каждый набор будет включать 36 видов сладостей. В коробку также вложат поздравительную открытку от губернатора и информацию о составе сладостей.