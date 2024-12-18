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Posted 18 декабря, 03:11

Published 18 декабря, 03:11

Modified 18 декабря, 04:08

Updated 18 декабря, 04:08

Депутат Антропенко предложил сотрудникам ДПС дарить подарки маленьким пассажирам

Сладкое поздравление: депутат Антропенко предложил сотрудникам ДПС новые традиции

18 декабря 2024, 03:11
Фото: 1MI.

Депутат Антропенко предложил сотрудникам ДПС дарить подарки маленьким пассажирам

По словам Игоря Антропенко, такая инициатива могла бы стать доброй новогодней традицией.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сотрудникам ДПС поздравлять маленьких пассажиров автомобилей с Новым годом, вручая им сладкие подарки. По мнению политика, это могло бы стать доброй традицией, подобной той, когда инспекторы дарят женщинам цветы на 8 Марта. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Стоит отметить, что в Омской области уже запланированы масштабные закупки новогодних подарков для детей. Губернатор региона выделил на эти цели 27,5 млн рублей. Всего будет закуплено 50 тысяч подарочных наборов у местной компании «Мирфирм». Каждый набор будет включать 36 видов сладостей. В коробку также вложат поздравительную открытку от губернатора и информацию о составе сладостей.

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#Диана Рязанцева#Омск#Праздники#Омская область#Новый год#Депутат#Дети#Госдума#Цветы#Закупки#ДПС#Подарки#Сладости#Инициатива
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