Сладкое поздравление: депутат Антропенко предложил сотрудникам ДПС новые традиции

Стоит отметить, что в Омской области уже запланированы масштабные закупки новогодних подарков для детей. Губернатор региона выделил на эти цели 27,5 млн рублей. Всего будет закуплено 50 тысяч подарочных наборов у местной компании «Мирфирм». Каждый набор будет включать 36 видов сладостей. В коробку также вложат поздравительную открытку от губернатора и информацию о составе сладостей.