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Сладости

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2024
В Омске обновили вывеску известного кондитерского магазина «Аленка»
Изображение логотипа стало более минималистичным и современным.
28 октября, 09:18
Почувствуй себя шейхом: что такое дубайский шоколад и где его попробовать
18 октября, 08:51
Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет
4 сентября, 15:38
Мэрия планирует закупить для детей новогодние подарки на 7,5 млн рублей
28 августа, 10:56
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях
Ниже представлены простые десерты, которые точно не разочаруют ни хозяйку, ни тех, кого будут угощать.
8 апреля, 15:31
2023
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
1 декабря 2023, 04:32
23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
29 августа 2023, 10:12
Сладости на 8,5 миллионов. В Омске ищут поставщика новогодних подарков для детей
16 августа 2023, 08:57
2022
17 тонн сладостей. В Омске закупили фуру новогодних подарков для детей
Новогодние подарки вручат детям, которые относятся к льготным категориям.
7 декабря 2022, 06:25
Сладости на 4 миллиона. В Омске заказали новогодние подарки для детей
4 октября 2022, 09:50

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