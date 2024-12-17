45 тонн конфет: стало известно, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора

Доставка подарков запланирована на период с 15 по 20 декабря 2024 года, при этом подрядчик будет заниматься не только изготовлением, но и погрузочно-разгрузочными работами, а также доставкой подарков в места хранения. Отметим, что вес каждого подарка без учета упаковки составит не менее 900 граммов.