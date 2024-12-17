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Posted 17 декабря, 04:45

Published 17 декабря, 04:45

Modified 17 декабря, 05:19

Updated 17 декабря, 05:19

В Омске для детей закупят 45 тонн новогодних сладостей от губернатора

45 тонн конфет: стало известно, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора

17 декабря 2024, 04:45
Фото: 1MI.

В Омске для детей закупят 45 тонн новогодних сладостей от губернатора

Сюжет
Госзакупки
Сладкие новогодние подарки закупят у омской компании «Мирфирм».

На сайте госзакупок опубликованы два тендера на изготовление и поставку новогодних подарков для детей Омской области. Работы по этим закупкам уже завершены, и контракт был заключен с омской компанией ООО «Мирфирм». Ее владельцем и директором выступает Владимир Матченко.

Первый контракт на сумму 7 150 000 рублей предусматривает изготовление, формирование и поставку 13 000 новогодних подарков. В каждый будет вложена поздравительная открытка от губернатора Омской области. Внутри упаковки также будет указана информация о составе подарка и количестве кондитерских изделий. Подарки будут включать 36 видов сладостей, таких как молочно-белый порционный шоколад, сахарное печенье с начинкой и шоколадные батончики с суфле и карамелью.

Второй контракт на сумму 20 350 000 рублей касается поставки 37 000 новогодних подарков для детей. Наполнение подарков и их состав аналогичен первому контракту — 36 видов сладостей и поздравительная открытка от губернатора.

Доставка подарков запланирована на период с 15 по 20 декабря 2024 года, при этом подрядчик будет заниматься не только изготовлением, но и погрузочно-разгрузочными работами, а также доставкой подарков в места хранения. Отметим, что вес каждого подарка без учета упаковки составит не менее 900 граммов.

Омская компания «Мирфирм» не первый год выигрывает подобный тендер. В прошлом году она также получила контракт на поставку новогодних подарков, но тогда сумма контракта составила 19,665 млн рублей, а в подарок было включено 52 позиции.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Контракт#Госзакупки#Доставка#Сладости#Новогодние подарки#Тендер#Мирфирм
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