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Posted 14 декабря, 14:22

Published 14 декабря, 14:22

Modified 14 декабря, 14:34

Updated 14 декабря, 14:34

Сегодня в Омске: погодные аномалии, новый светофор у Телецентра, недостроенное метро

Сегодня в Омске: погодные аномалии, новый светофор у Телецентра, недостроенное метро

14 декабря 2024, 14:22
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На следующей неделе омичей ожидает переменчивая погода

На следующей неделе в Омской области прогнозируется резкая смена погоды. В начале недели температура упадет до -13 градусов, во вторник и среду ожидается от -8 до -10 градусов, а к четвергу потеплеет до нуля. В этот же день регион накроет обильный снегопад, который затянется до вечера.

Потепление до 0 и мощный снегопад: омичей ждут погодные аномалии
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Новость №2. В Омске на подъезде к мосту у Телецентра сегодня заработал светофор

Для снижения пробок в Омске, вызванных реконструкцией моста у Телецентра, был установлен новый светофор на въезде на мост со стороны улицы Заозерная. Его работу адаптируют к интенсивности движения: специалисты анализируют скорость транспортного потока и корректируют время переключения сигналов.

Решение нашлось? В Омске на подъезде к мосту у Телецентра заработал светофор
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Новость №3. Часть недостроенного омского метро планируют выставить на торги

В Омске планируют выставить на торги инженерный корпус метрополитена. Как сообщили в минимущества, продажа объекта — часть плана по сокращению недостроев в регионе. Поскольку использовать корпус по его первоначальному назначению нецелесообразно, власти намерены привлечь инвесторов для перепрофилирования здания и улучшения облика центра города.

Привлекут инвесторов: в Омске выставят на торги часть недостроенного метро
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#Диана Рязанцева#Погода#Метро#Омск#Светофор#Торги#Итоги дня#Инвесторы#Телецентр
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