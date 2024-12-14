Сегодня в Омске: погодные аномалии, новый светофор у Телецентра, недостроенное метро

На следующей неделе в Омской области прогнозируется резкая смена погоды. В начале недели температура упадет до -13 градусов, во вторник и среду ожидается от -8 до -10 градусов, а к четвергу потеплеет до нуля. В этот же день регион накроет обильный снегопад, который затянется до вечера.