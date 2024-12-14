Сегодня в Омске: погодные аномалии, новый светофор у Телецентра, недостроенное метро

Posted 14 декабря, 14:22
Published 14 декабря, 14:22
Modified 14 декабря, 14:34
Updated 14 декабря, 14:34
Новость №1. На следующей неделе омичей ожидает переменчивая погода
На следующей неделе в Омской области прогнозируется резкая смена погоды. В начале недели температура упадет до -13 градусов, во вторник и среду ожидается от -8 до -10 градусов, а к четвергу потеплеет до нуля. В этот же день регион накроет обильный снегопад, который затянется до вечера.
Новость №2. В Омске на подъезде к мосту у Телецентра сегодня заработал светофор
Для снижения пробок в Омске, вызванных реконструкцией моста у Телецентра, был установлен новый светофор на въезде на мост со стороны улицы Заозерная. Его работу адаптируют к интенсивности движения: специалисты анализируют скорость транспортного потока и корректируют время переключения сигналов.
Новость №3. Часть недостроенного омского метро планируют выставить на торги
В Омске планируют выставить на торги инженерный корпус метрополитена. Как сообщили в минимущества, продажа объекта — часть плана по сокращению недостроев в регионе. Поскольку использовать корпус по его первоначальному назначению нецелесообразно, власти намерены привлечь инвесторов для перепрофилирования здания и улучшения облика центра города.