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Posted 14 декабря, 07:17

Published 14 декабря, 07:17

Modified 14 декабря, 07:19

Updated 14 декабря, 07:19

Потепление до 0 и мощный снегопад: омичей ждут погодные аномалии

Потепление до 0 и мощный снегопад: омичей ждут погодные аномалии

14 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Рассказываем о прогнозе на следующую неделю.

По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе в Омской области будет очень переменчивая погода. Так, в понедельник, 16 декабря, температура воздуха опустится до -13 градусов, 17 и 18 декабря — будет в пределах -8… -10 градусов. А уже в четверг, 19 декабря, столбик термометра резко поднимется до 0 градусов. В этот же день на Омскую область обрушится сильный снегопад, который продлится до самого вечера.

Фото: Ventusky

Уже 20 и 21 декабря снова похолодает. Температура днем составит -9… -12 градусов. В воскресенье, 22 декабря, потеплеет до -7 градусов, но вместе с этим на регион снова обрушится снегопад.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Температура
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