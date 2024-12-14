Потепление до 0 и мощный снегопад: омичей ждут погодные аномалии

По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе в Омской области будет очень переменчивая погода. Так, в понедельник, 16 декабря, температура воздуха опустится до -13 градусов, 17 и 18 декабря — будет в пределах -8… -10 градусов. А уже в четверг, 19 декабря, столбик термометра резко поднимется до 0 градусов. В этот же день на Омскую область обрушится сильный снегопад, который продлится до самого вечера.