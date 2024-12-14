gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 11:16

Published 14 декабря, 11:16

Modified 14 декабря, 11:19

Updated 14 декабря, 11:19

В минимущества объяснили, почему продают часть недостроенного метро в Омске

Привлекут инвесторов: в Омске выставят на торги часть недостроенного метро

14 декабря 2024, 11:16
Фото: gorod55.ru.

В минимущества объяснили, почему продают часть недостроенного метро в Омске

На торги будет выставлен незавершенный инженерный корпус метрополитена площадью 17,9 тысяч квадратных метров.

В Омске на торги планируется выставить инженерный корпус метрополитена. Площадь этого объекта составляет 17 911 квадратных метров, а его балансовая стоимость оценивается в 249,4 млн рублей.

По данным минимущества, этот шаг стал частью плана по сокращению количества недостроев в регионе. Строительство корпуса для метрополитена под его изначальные цели больше не имеет смысла, поэтому власти решили изменить его назначение. Привлечение инвесторов позволит переделать объект и улучшить внешний вид центра города.

Напомним, что 7 ноября губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о внесении изменений в план приватизации областных объектов на 2024–2026 годы. В этот список попал и инженерный корпус метрополитена.

Приватизация объектов проводится в Омской области по тщательно продуманному плану. Корпус метро пройдет независимую оценку стоимости, чтобы определить его рыночную цену перед продажей на аукционе.

В Омске выставят на продажу часть метрополитена
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Строительство#Аукцион#Губернатор#Приватизация#Метрополитен#Инвесторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика