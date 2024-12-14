Привлекут инвесторов: в Омске выставят на торги часть недостроенного метро

Posted 14 декабря, 11:16
Published 14 декабря, 11:16
Modified 14 декабря, 11:19
Updated 14 декабря, 11:19
В Омске на торги планируется выставить инженерный корпус метрополитена. Площадь этого объекта составляет 17 911 квадратных метров, а его балансовая стоимость оценивается в 249,4 млн рублей.
По данным минимущества, этот шаг стал частью плана по сокращению количества недостроев в регионе. Строительство корпуса для метрополитена под его изначальные цели больше не имеет смысла, поэтому власти решили изменить его назначение. Привлечение инвесторов позволит переделать объект и улучшить внешний вид центра города.
Напомним, что 7 ноября губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о внесении изменений в план приватизации областных объектов на 2024–2026 годы. В этот список попал и инженерный корпус метрополитена.
Приватизация объектов проводится в Омской области по тщательно продуманному плану. Корпус метро пройдет независимую оценку стоимости, чтобы определить его рыночную цену перед продажей на аукционе.