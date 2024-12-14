Привлекут инвесторов: в Омске выставят на торги часть недостроенного метро

По данным минимущества, этот шаг стал частью плана по сокращению количества недостроев в регионе. Строительство корпуса для метрополитена под его изначальные цели больше не имеет смысла, поэтому власти решили изменить его назначение. Привлечение инвесторов позволит переделать объект и улучшить внешний вид центра города.