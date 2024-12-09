Бывшему тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат карьеру в «Локомотиве»

Posted 9 декабря, 06:11
Published 9 декабря, 06:11
Modified 9 декабря, 06:13
Updated 9 декабря, 06:13
Бывший тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов в последнее время получил несколько предложений от клубов КХЛ. По информации ТГ-канала «Хоккейная правда», в ближайшие дни он примет решение, куда перейдет.
«Один из лучших российских специалистов по игре в неравных составах за последнюю неделю получил несколько предложений от топовых клубов КХЛ», — сообщается в посте.
Ожидается, что Курьянов может присоединиться к штабу Игоря Никитина в «Локомотиве» в Ярославле. Никитин и Курьянов — земляки и давние партнеры по «Авангарду».
Напомним, что с апреля 2023 года Курьянов был генеральным менеджером «Авангарда». Однако в октябре 2024 года он оставил этот пост, сосредоточившись на тренерской работе. 3 декабря ХК «Авангард» сообщил о завершении сотрудничества с Курьяновым и исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным. Контракты с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.