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Posted 9 декабря, 06:11

Published 9 декабря, 06:11

Modified 9 декабря, 06:13

Updated 9 декабря, 06:13

Бывшему тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат карьеру в «Локомотиве»

Бывшему тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат карьеру в «Локомотиве»

9 декабря 2024, 06:11
Фото: 1MI.
Антон Курьянов может стать частью тренерского штаба ярославского «Локомотива».

Бывший тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов в последнее время получил несколько предложений от клубов КХЛ. По информации ТГ-канала «Хоккейная правда», в ближайшие дни он примет решение, куда перейдет.

«Один из лучших российских специалистов по игре в неравных составах за последнюю неделю получил несколько предложений от топовых клубов КХЛ», — сообщается в посте.

Ожидается, что Курьянов может присоединиться к штабу Игоря Никитина в «Локомотиве» в Ярославле. Никитин и Курьянов — земляки и давние партнеры по «Авангарду».

Напомним, что с апреля 2023 года Курьянов был генеральным менеджером «Авангарда». Однако в октябре 2024 года он оставил этот пост, сосредоточившись на тренерской работе. 3 декабря ХК «Авангард» сообщил о завершении сотрудничества с Курьяновым и исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным. Контракты с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

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#Диана Рязанцева#Авангард#Омск#КХЛ#Сотрудничество#Ярославль#Локомотив#Генеральный менеджер
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