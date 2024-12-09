Бывшему тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат карьеру в «Локомотиве»

Напомним, что с апреля 2023 года Курьянов был генеральным менеджером «Авангарда». Однако в октябре 2024 года он оставил этот пост, сосредоточившись на тренерской работе. 3 декабря ХК «Авангард» сообщил о завершении сотрудничества с Курьяновым и исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным. Контракты с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.