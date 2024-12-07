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Posted 7 декабря, 13:22

Published 7 декабря, 13:22

Modified 7 декабря, 13:24

Updated 7 декабря, 13:24

«Авангард» на домашнем льду одолел «Автомобилист» со счетом 4:2

Безумный первый период. «Авангард» на домашнем льду обыграл «Автомобилист»

7 декабря 2024, 13:22
Фото: ХК Авангард.

«Авангард» на домашнем льду одолел «Автомобилист» со счетом 4:2

У «ястребов» шайбы забросили Райан Спунер, Иван Игумнов и дважды отличился Рид Буше.

Омский «Авангард» сегодня, 7 декабря, на льду G-Drive Арены принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. «Ястребы» победили со счетом 4:2.

В начале первого периода бывший «ястреб» Даррен Диц получил малый штраф за блокировку, и «Автомобилист» остался в меньшинстве. Райан Спунер прошел к воротам гостей и вывел «Авангард» вперед — 1:0. Ассистентами атаки стали Наиль Якупов и Райан Меркли. В середине периода «ястребы» укрепили преимущество. Шайбу забросил Иван Игумнов с передачи Наиля Якупова и Егора Воронкова.

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев получил два малых штрафа за высоко поднятую клюшку, а у «Авангарда» появилась возможность поиграть 4 минуты в большинстве. Лишнего реализовать не получилось. А в равных составах Рид Буше довел счет до 3:0.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «Автомобилист» заменил голкипера — в ворота вместо Владимира Галкина встал Евгений Аликин. На 23-й минуте Рид Буше оформил дубль — 4:0. В атаке также поучаствовали Эмиль Галимов и Райан Спунер.

В середине матча гости отыграли одну шайбу. Отличился Владимир Кузнецов. Больше забитых голов во втором периоде болельщики не увидели. После 40 минут игры счет 4:1.

Фото: ХК Авангард

В заключительном отрезке уральцы пытались отыграться, но и «Авангард» не намерен был сдаваться. Под конец периода «Автомобилист» снял голкипера и смог забить — 4:2. С этим счетом матч и завершился.

Статистика матча:

  • Броски: 34-69;
  • Броски в створ: 14-30;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 33-22;
  • Блокированные броски: 25-8;
  • Силовые приемы: 16-18;
  • Отборы: 4-2;
  • Потери: 12-4;
  • Перехваты: 10-12;
  • Время в атаке: 05:03–05:07;
  • Штраф: 12-8

Следующий матч «Авангард» проведет 17 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».

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