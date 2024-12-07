Безумный первый период. «Авангард» на домашнем льду обыграл «Автомобилист»

Posted 7 декабря, 13:22
Published 7 декабря, 13:22
Modified 7 декабря, 13:24
Updated 7 декабря, 13:24
Омский «Авангард» сегодня, 7 декабря, на льду G-Drive Арены принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. «Ястребы» победили со счетом 4:2.
В начале первого периода бывший «ястреб» Даррен Диц получил малый штраф за блокировку, и «Автомобилист» остался в меньшинстве. Райан Спунер прошел к воротам гостей и вывел «Авангард» вперед — 1:0. Ассистентами атаки стали Наиль Якупов и Райан Меркли. В середине периода «ястребы» укрепили преимущество. Шайбу забросил Иван Игумнов с передачи Наиля Якупова и Егора Воронкова.
Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев получил два малых штрафа за высоко поднятую клюшку, а у «Авангарда» появилась возможность поиграть 4 минуты в большинстве. Лишнего реализовать не получилось. А в равных составах Рид Буше довел счет до 3:0.
Во втором периоде «Автомобилист» заменил голкипера — в ворота вместо Владимира Галкина встал Евгений Аликин. На 23-й минуте Рид Буше оформил дубль — 4:0. В атаке также поучаствовали Эмиль Галимов и Райан Спунер.
В середине матча гости отыграли одну шайбу. Отличился Владимир Кузнецов. Больше забитых голов во втором периоде болельщики не увидели. После 40 минут игры счет 4:1.
В заключительном отрезке уральцы пытались отыграться, но и «Авангард» не намерен был сдаваться. Под конец периода «Автомобилист» снял голкипера и смог забить — 4:2. С этим счетом матч и завершился.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет 17 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».