Безумный первый период. «Авангард» на домашнем льду обыграл «Автомобилист»

В начале первого периода бывший «ястреб» Даррен Диц получил малый штраф за блокировку, и «Автомобилист» остался в меньшинстве. Райан Спунер прошел к воротам гостей и вывел «Авангард» вперед — 1:0. Ассистентами атаки стали Наиль Якупов и Райан Меркли. В середине периода «ястребы» укрепили преимущество. Шайбу забросил Иван Игумнов с передачи Наиля Якупова и Егора Воронкова.