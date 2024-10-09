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Posted 9 октября, 11:25

Published 9 октября, 11:25

Modified 9 октября, 11:28

Updated 9 октября, 11:28

Антон Курьянов оставил должность генерального директора омского «Авангарда»

Антон Курьянов оставил должность генерального директора омского «Авангарда»

9 октября 2024, 11:25
Фото: ХК «Авангард»
Такое решение связано с желанием сосредоточиться на работе в тренерском штабе.

Сегодня в соцсетях «Авангарда» появилось информация о том, что генеральный менеджер хоккейного клуба Антон Курьянов оставил свой пост. Такое решение Курьянов объяснил желанием сосредоточиться на работе в тренерском штабе.

Теперь исполнять обязанности генменеджера будет Евгений Забуга.

«Евгений работает в „Авангарде“ более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед Клубом», — отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что ранее пост председателя Совета директоров омского «Авангарда» оставил Михаил Аверин.

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