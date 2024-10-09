Антон Курьянов оставил должность генерального директора омского «Авангарда»

Posted 9 октября, 11:25
Published 9 октября, 11:25
Modified 9 октября, 11:28
Updated 9 октября, 11:28
Сегодня в соцсетях «Авангарда» появилось информация о том, что генеральный менеджер хоккейного клуба Антон Курьянов оставил свой пост. Такое решение Курьянов объяснил желанием сосредоточиться на работе в тренерском штабе.
Теперь исполнять обязанности генменеджера будет Евгений Забуга.
«Евгений работает в „Авангарде“ более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед Клубом», — отметили в пресс-службе клуба.
Напомним, что ранее пост председателя Совета директоров омского «Авангарда» оставил Михаил Аверин.