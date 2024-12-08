54-летний омич заживо сгорел в бытовке на Красноярском тракте

На месте пожаров уже побывали следователи. Они осмотрели оба места происшествия и изъяли вещественные улики. Предварительной причиной пожаров сотрудники следкома называют неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что погибшие могли курить в постели. Следователями уже организованы проверки, по результатам которых вынесут процессуальные решения.