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Posted 8 декабря, 08:46

Published 8 декабря, 08:46

Modified 8 декабря, 08:48

Updated 8 декабря, 08:48

54-летний омич заживо сгорел в бытовке на Красноярском тракте

54-летний омич заживо сгорел в бытовке на Красноярском тракте

8 декабря 2024, 08:46
Фото: 1MI.
Это не единственный смертельный пожар, произошедший за последние сутки. Следователями организованы доследственные проверки.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Омске в гаражном боксе заживо сгорел 54-летний мужчина. Как сообщили в региональном следкоме, в бытовку на Красноярском тракте омича временно поселили родственники.

В огне накануне также погиб и 67-летний пенсионер из Саргатки. Пожар произошел ночью в частном доме.

Места происшествияМеста происшествия
Места происшествияМеста происшествия
Места происшествия. Фото: Следственный комитет Омской области

На месте пожаров уже побывали следователи. Они осмотрели оба места происшествия и изъяли вещественные улики. Предварительной причиной пожаров сотрудники следкома называют неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что погибшие могли курить в постели. Следователями уже организованы проверки, по результатам которых вынесут процессуальные решения.

Напомним, что на прошедшей недели пожар привел и к гибели омички, проживавшей в Амуре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Кадры страшного пожара Город55 публиковал в этом материале.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Следователи#Курение#Новости#Огонь#Саргатский район#Погибшие#Проверки
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