54-летний омич заживо сгорел в бытовке на Красноярском тракте

Posted 8 декабря, 08:46
Published 8 декабря, 08:46
Modified 8 декабря, 08:48
Updated 8 декабря, 08:48
В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Омске в гаражном боксе заживо сгорел 54-летний мужчина. Как сообщили в региональном следкоме, в бытовку на Красноярском тракте омича временно поселили родственники.
В огне накануне также погиб и 67-летний пенсионер из Саргатки. Пожар произошел ночью в частном доме.
На месте пожаров уже побывали следователи. Они осмотрели оба места происшествия и изъяли вещественные улики. Предварительной причиной пожаров сотрудники следкома называют неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что погибшие могли курить в постели. Следователями уже организованы проверки, по результатам которых вынесут процессуальные решения.
Напомним, что на прошедшей недели пожар привел и к гибели омички, проживавшей в Амуре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Кадры страшного пожара Город55 публиковал в этом материале.