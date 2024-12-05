В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. По информации пресс-секретаря градоначальника, ему провели операцию по замене тазобедреннего сустава на правой ноге. Два года назад ему проводили такие же манипуляции, только на левой ноге.