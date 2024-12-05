Posted 5 декабря, 05:50
Published 5 декабря, 05:50
Modified 5 декабря, 05:52
Updated 5 декабря, 05:52
В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. По информации пресс-секретаря градоначальника, ему провели операцию по замене тазобедреннего сустава на правой ноге. Два года назад ему проводили такие же манипуляции, только на левой ноге.
«Мэр чувствует себя хорошо, после краткого пребывания в реанимации, переведен в палату, находится на постоянной связи с главой региона Виталием Хоценко и командой администрации города», — добавили в пресс-службе.
Ближайшие несколько недель Шелест проведет на больничном. Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель Евгений Фомин.