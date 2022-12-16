4 года готовился к операции. Мэр Омска рассказал о причинах больничного

Напомним, что в отсутствие мэра на рабочем месте, замещал его Евгений Фомин. Пока мэр Омска останется на больничном после сложной операции. Хотя его и отпустили домой, наблюдения за состоянием продолжатся. Впереди долгая реабилитация.