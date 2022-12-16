4 года готовился к операции. Мэр Омска рассказал о причинах больничного

Сергей Шелест рассказал в своем телеграмм-канале о причинах попадания в больницу. Сейчас мэра уже отпустили домой, его ожидает реабилитация после замены тазобедренного сустава.
Сама операция прошла 8 декабря, но готовился к ней Сергей Шелест 4 года. Вынудил мэра лечь на операционный стол коронавирус.
«После перенесенного в начале пандемии коронавируса ситуация усугубилась, а в последние месяцы приняла критический оборот. Стало понятно, что откладывать больше нельзя. Обратился за консультацией в КМХЦ. Договорились, что „сдамся“ в руки докторов, после того, как застройщики сдадут детские сады, возводимые по нацпроекту „Демография“. Для меня было крайне важно завершить эти объекты. 30 ноября мы запустили садик в микрорайоне „Прибрежный“, 5 декабря — в поселке Большие Поля. Задача была выполнена», — поделился мэр.
Напомним, что в отсутствие мэра на рабочем месте, замещал его Евгений Фомин. Пока мэр Омска останется на больничном после сложной операции. Хотя его и отпустили домой, наблюдения за состоянием продолжатся. Впереди долгая реабилитация.
Сергей Шелест поблагодарил врачей КМХЦ, особо отметив, что все они — омские специалисты. Пообещал выполнять указания, чтобы закрепить результат их работы.