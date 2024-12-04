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Posted 4 декабря, 14:17

Published 4 декабря, 14:17

Modified 4 декабря, 14:20

Updated 4 декабря, 14:20

Иллюстрация

Смертность в Омской области превысила среднюю по России

4 декабря 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
При этом младенческая смертность в регионе низкая.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что показатель смертности в Омской области превысил средние значения по России. Согласно данным ведомства, на 100 000 омичей приходится 1 368,8 летальных исходов. Чаще всего в регионе умирают от проблем с кровообращением, таких случаев зафиксировано 551,2, еще в 195,6 причиной смерти становятся новообразования.

При этом детская смертность в Омской области ниже средней по России. За 10 месяцев уходящего года произошло лишь 37,8 случаев на 100 тысяч детей, среди наиболее частых причин следующие: отклонения от нормы, болезни нервной системы и внешние причины.

Напомним, что недавно в Омской области родилась девочка с необычным именем.

В Омской области почти 78% детей рождаются в полных семьях
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Статистика#Смерть человека#Смертность#Младенческая смертность#Смерть#Новости#Смерть ребенка
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