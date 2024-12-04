Смертность в Омской области превысила среднюю по России

Posted 4 декабря, 14:17
Published 4 декабря, 14:17
Modified 4 декабря, 14:20
Updated 4 декабря, 14:20
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что показатель смертности в Омской области превысил средние значения по России. Согласно данным ведомства, на 100 000 омичей приходится 1 368,8 летальных исходов. Чаще всего в регионе умирают от проблем с кровообращением, таких случаев зафиксировано 551,2, еще в 195,6 причиной смерти становятся новообразования.
При этом детская смертность в Омской области ниже средней по России. За 10 месяцев уходящего года произошло лишь 37,8 случаев на 100 тысяч детей, среди наиболее частых причин следующие: отклонения от нормы, болезни нервной системы и внешние причины.
Напомним, что недавно в Омской области родилась девочка с необычным именем.