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Posted 22 ноября, 11:05

Published 22 ноября, 11:05

Modified 22 ноября, 11:07

Updated 22 ноября, 11:07

Омскстат опубликовал данные о рождаемости в Омской области

В Омской области почти 78% детей рождаются в полных семьях

22 ноября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

Омскстат опубликовал данные о рождаемости в Омской области

Большинство детей рождаются в официально зарегистрированных семьях, а средний возраст матерей составляет 28,8 лет.

Омскстат представил данные, касающиеся рождаемости в Омской области. Согласно информации, подавляющее большинство детей, рождаемых в Омской области, появляются на свет в семьях, где родители состоят в браке. Конкретно, 77,9% новорожденных имеют законных родителей. В то же время, 22,1% младенцев приходят в мир без зарегистрированного отца.

Фото: Скриншот с сайта «Омскстат»

Средний возраст матерей в Омской области при рождении ребенка составляет 28,8 лет. Первенцы, как правило, появляются на свет чуть раньше — в среднем в 26 лет. В случае с третьими детьми, омички, как правило, становятся матерями в возрасте около 32 лет.

Напомним, что ранее в Омской области с января по сентябрь 2024 года зарегистрировали 18 526 смертей и 10 689 малышей. По данным Омскстата, на каждую тысячу жителей приходилось 7,9 новорожденных и 13,6 умерших.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Дети#Статистика#Демография#Рождаемость#Новости#Материнство#Традиционные ценности
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