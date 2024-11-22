В Омской области почти 78% детей рождаются в полных семьях

Средний возраст матерей в Омской области при рождении ребенка составляет 28,8 лет. Первенцы, как правило, появляются на свет чуть раньше — в среднем в 26 лет. В случае с третьими детьми, омички, как правило, становятся матерями в возрасте около 32 лет.