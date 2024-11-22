В Омской области почти 78% детей рождаются в полных семьях

Posted 22 ноября, 11:05
Published 22 ноября, 11:05
Modified 22 ноября, 11:07
Updated 22 ноября, 11:07
Омскстат представил данные, касающиеся рождаемости в Омской области. Согласно информации, подавляющее большинство детей, рождаемых в Омской области, появляются на свет в семьях, где родители состоят в браке. Конкретно, 77,9% новорожденных имеют законных родителей. В то же время, 22,1% младенцев приходят в мир без зарегистрированного отца.
Средний возраст матерей в Омской области при рождении ребенка составляет 28,8 лет. Первенцы, как правило, появляются на свет чуть раньше — в среднем в 26 лет. В случае с третьими детьми, омички, как правило, становятся матерями в возрасте около 32 лет.
Напомним, что ранее в Омской области с января по сентябрь 2024 года зарегистрировали 18 526 смертей и 10 689 малышей. По данным Омскстата, на каждую тысячу жителей приходилось 7,9 новорожденных и 13,6 умерших.