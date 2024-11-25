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Posted 25 ноября, 12:32

Published 25 ноября, 12:32

Modified 25 ноября, 12:34

Updated 25 ноября, 12:34

Омичи выбрали необычные имена для новорожденных

В Омске родилась девочка с красивым и необычным именем

25 ноября 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи выбрали необычные имена для новорожденных

ЗАГС опубликовал рейтинг самых популярных и необычных имен новорожденных: среди привычных Софий и Михаилов встречаются и редкие имена, такие как Новелла, Азим и другие.

На портале ЗАГС появилась информация о том, какие имена для новорожденных в Омской области считаются редкими и популярными. 25 ноября, среди девочек выделяются такие необычные имена, как Латифа, Гульмира, Новелла, Аруна и Наима. В то время как для мальчиков редкими стали имена Эрих, Арстан, Азим, Бахтияр и Фархат.

Что касается самых популярных имен, среди девочек наибольшей популярностью пользуются имена София, Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков чаще выбирают такие имена как Михаил, Артем, Александр, Тимофей и Максим.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#ЗАГС#Редкие имена#Новорожденные#Михаил#Артем#София#Популярные имена
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