В Омске родилась девочка с красивым и необычным именем

На портале ЗАГС появилась информация о том, какие имена для новорожденных в Омской области считаются редкими и популярными. 25 ноября, среди девочек выделяются такие необычные имена, как Латифа, Гульмира, Новелла, Аруна и Наима. В то время как для мальчиков редкими стали имена Эрих, Арстан, Азим, Бахтияр и Фархат.