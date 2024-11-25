В Омске родилась девочка с красивым и необычным именем

Posted 25 ноября, 12:32
Published 25 ноября, 12:32
Modified 25 ноября, 12:34
Updated 25 ноября, 12:34
На портале ЗАГС появилась информация о том, какие имена для новорожденных в Омской области считаются редкими и популярными. 25 ноября, среди девочек выделяются такие необычные имена, как Латифа, Гульмира, Новелла, Аруна и Наима. В то время как для мальчиков редкими стали имена Эрих, Арстан, Азим, Бахтияр и Фархат.
Что касается самых популярных имен, среди девочек наибольшей популярностью пользуются имена София, Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков чаще выбирают такие имена как Михаил, Артем, Александр, Тимофей и Максим.