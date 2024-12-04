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Младенческая смертность

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Декабрь
Смертность в Омской области превысила среднюю по России
При этом младенческая смертность в регионе низкая.
4 декабря, 14:17
Январь
Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации
12 января, 09:47
Декабрь 2023
Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске
Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
20 декабря 2023, 14:03

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