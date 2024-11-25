ЧП в Анталье: российский лайнер загорелся из-за сложных погодных условий

Спустя несколько часов после ЧП пилоты рейса были допрошены турецкой полицией, а аэропорт приостановил работу до 3:00. Российское Генконсульство в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта и продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новым известиям» о выезде российских дипломатов в аэропорт для получения оперативной информации.