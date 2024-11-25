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Posted 25 ноября, 04:22

Published 25 ноября, 04:22

Modified 25 ноября, 04:24

Updated 25 ноября, 04:24

Иллюстрация

ЧП в Анталье: российский лайнер загорелся из-за сложных погодных условий

25 ноября 2024, 04:22
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Анталье загорелся российский самолет с туристами

В аэропорту турецкой Антальи произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшим рейс из Сочи.

Как сообщают «Новые известия», время посадки лайнер предположительно ударился двигателем о взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту находились около 80 пассажиров, включая детей и членов экипажа.

Очевидцы сообщили, что после остановки самолета в салоне появился запах топлива и горелого пластика, а хвостовую часть лайнера начало затягивать дымом. Пассажиров срочно эвакуировали с помощью надувных трапов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание. Никто из находившихся на борту не пострадал.

По данным авиакомпании, причиной инцидента стали сложные погодные условия — сильный ветер и снегопад, которые наблюдались в Анталье в момент посадки.

Спустя несколько часов после ЧП пилоты рейса были допрошены турецкой полицией, а аэропорт приостановил работу до 3:00. Российское Генконсульство в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта и продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новым известиям» о выезде российских дипломатов в аэропорт для получения оперативной информации.

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#Ольга Акамова#Погода#Самолет#ЧП#Омск#Россия#Эвакуация#Турция#Новости#Дым#Воздушное судно
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