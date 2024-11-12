Посадка без закрылков: комиссия Росавиации начнет расследование в Омске

Posted 12 ноября, 02:46
Published 12 ноября, 02:46
Modified 12 ноября, 02:48
Updated 12 ноября, 02:48
Событие, как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», произошло 11 ноября в 02:36 по московскому времени в аэропорту «Омск-Центральный». Самолет Уральских авиалиний Airbus A320, с регистрационным номером RA-73826, выполнял рейс SVR 387 из Москвы (Домодедово) в Омск.
По информации Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации, пилот совершил посадку без использования закрылков. Точные причины этого события пока неизвестны, но Росавиация уже создала комиссию для расследования случившегося.
Напомним, что ранее самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Омска в Москву, столкнулся с непредвиденными трудностями. На расстоянии 70 километров от столицы, при снижении высоты, экипаж сообщил о значительном обледенении самолета. Также случились сбои в показаниях приборной скорости.