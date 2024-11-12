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Posted 12 ноября, 02:46

Published 12 ноября, 02:46

Modified 12 ноября, 02:48

Updated 12 ноября, 02:48

Пилот рейса Москва-Омск посадил самолет без закрылков

Посадка без закрылков: комиссия Росавиации начнет расследование в Омске

12 ноября 2024, 02:46
Фото: 1MI.

Пилот рейса Москва-Омск посадил самолет без закрылков

В аэропорту «Омск-Центральный» самолет Airbus A320 совершил посадку без использования закрылков, что стало причиной начала расследования Росавиацией. Специалисты будут выяснять обстоятельства инцидента, произошедшего на рейсе из Москвы.

Событие, как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», произошло 11 ноября в 02:36 по московскому времени в аэропорту «Омск-Центральный». Самолет Уральских авиалиний Airbus A320, с регистрационным номером RA-73826, выполнял рейс SVR 387 из Москвы (Домодедово) в Омск.

По информации Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации, пилот совершил посадку без использования закрылков. Точные причины этого события пока неизвестны, но Росавиация уже создала комиссию для расследования случившегося.

Напомним, что ранее самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Омска в Москву, столкнулся с непредвиденными трудностями. На расстоянии 70 километров от столицы, при снижении высоты, экипаж сообщил о значительном обледенении самолета. Также случились сбои в показаниях приборной скорости.

В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
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#Екатерина Тараленко#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Комиссия#Новости#Инцидент#Авиакомпания#Пилот#Росавиация#Посадка
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