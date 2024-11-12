Посадка без закрылков: комиссия Росавиации начнет расследование в Омске

Напомним, что ранее самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Омска в Москву, столкнулся с непредвиденными трудностями. На расстоянии 70 километров от столицы, при снижении высоты, экипаж сообщил о значительном обледенении самолета. Также случились сбои в показаниях приборной скорости.