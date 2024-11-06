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Турция

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Ноябрь
Страшный вирус Коксаки добрался до России. Врач ответил, грозит ли омичам опасность
6 ноября, 03:00
Октябрь
Готов отчет судмедэкспертов: кого винят в гибели мотоблогерши из Омской области
9 октября, 03:55
Сентябрь
«Больше никогда не вернусь». Омичка осталась в ужасе после отдыха в Турции
3 сентября, 10:35
Август
Без цветов и политики. Запреты в Турции, о которых не знают многие туристы
В каждой стране установлены свои правила, которым должны следовать и местные, и туристы. Расскажем, какие запреты и ограничения действуют в Турции.
19 августа, 09:15
В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину
Пользователями мессенджера в этой стране являются примерно 8 млн человек.
13 августа, 11:08
В Турции задумались над отменой формата «все включено»
7 августа, 10:54
Откроется с другого ракурса. Какие необычные места стоит посетить в Турции
Когда формат «все включено» и круглосуточный отдых на пляже изрядно наскучили, хочется увидеть что-то новое. Расскажем, куда отправиться в Стамбуле за культурным и незабываемым отдыхом.
7 августа, 10:35
«Такого хамства еще не встречала». Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции
6 августа, 09:54
По-прежнему первые. В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов
Турецкий экономический обозреватель рассказал, насколько санкции повлияли на поток российских туристов и сколько отдыхающих из России посетили в страну с начала года.
6 августа, 09:09
От 70 тысяч. Туроператоры назвали стоимость горящих туров в Турцию, Таиланд и ОАЭ
Ассоциация туроператоров России рассказала, какие горящие туры будут доступны для путешественников в августе.
1 августа, 13:20
Июль
МВД объявило в розыск омичку, уехавшую в Турцию больше 2 лет назад
Тревогу забила сестра женщины — пропавшая перестала выходить на связь.
28 июля, 12:45
Родственники погибшей в Турции байкерши из Омской области назвали дату прощания с ней
На интернет-странице погибшей Татьяны Озолиной появилось сообщение с информацией о дате и месте проведения церемонии прощания.
26 июля, 05:26
За новыми впечатлениями. Какие необычные места посетить путешественнику в Турции
Главные достопримечательности Турции, как правило, у туристов на слуху, но есть и те места, о которых мало кто знает, но увидеть их определенно стоит.
25 июля, 09:40
Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
Родственники девушки рассказали подробности о прощании с «МотоТаней» — Татьяной Озолиной.
25 июля, 08:29
Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции
23 июля, 04:41
Омичам дали советы, как не застрять в турецких аэропортах из-за забастовок в Анталье
Помимо Антальи, где с июля сложилась напряженная ситуация из-за недовольств грузчиков и авиадиспетчеров, россияне могут выбрать для отдыха и другие турецкие курорты.
5 июля, 07:53
Июнь
Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Ответ экспертов
Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха россиян за рубежом. Но во сколько обходится это удовольствие? Подробности — в материале Города55.
5 июня, 12:12
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Май
Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Обзор
Многие выбирают Турцию, когда планируют отпуск. В 2024 году россияне не изменяют своему выбору и активно бронируют гостиницы, отели, покупают авиабилеты. Но сколько стоит это удовольствие и когда лучше ехать? Ответы — в материале Города55.
21 мая, 02:24
Март
Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты
25 марта, 07:33

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