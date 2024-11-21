Аварии и свалки: омичи сообщают о негативных последствиях стройки «Зелёной реки»

Напомним, что ранее правительство региона заключило контракт с компанией «Эталон», возложив на нее ответственность за развитие инфраструктуры нового микрорайона. В области объявили о планах по созданию школ, садов, спортивных площадок и других объектов социальной инфраструктуры. В новый микрорайон также будут ходить троллейбусы, для этого построят специальную троллейбусную линию.