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Posted 21 ноября, 09:00

Published 21 ноября, 09:00

Modified 21 ноября, 09:02

Updated 21 ноября, 09:02

Омичи обеспокоились из-за загрязнения в связи строительством нового микрорайона

Аварии и свалки: омичи сообщают о негативных последствиях стройки «Зелёной реки»

21 ноября 2024, 09:00
Фото: 1MI.

Омичи обеспокоились из-за загрязнения в связи строительством нового микрорайона

Строительство микрорайона «Зелёная река» вызывает обеспокоенность жителей из-за негативного влияния на экологию.

В социальных сетях появился пост, который затрагивает проблемы, возникающие в связи со строительством микрорайона «Зелёная река». Автор отмечает, что процесс строительства негативно сказывается на окружающей среде: в районе наблюдаются частые аварии на электросетях и других системах, а также растут стихийные свалки, создавая неприятные «коричневые реки».

По мнению автора, рабочие не проявляют заботы о городе, в котором трудятся, а лишь загрязняют его.

«Неужели все работники приезжие, и никто из них не живёт в этом городе, который они загаживают сознательно?» — отмечает омич.

Напомним, что ранее правительство региона заключило контракт с компанией «Эталон», возложив на нее ответственность за развитие инфраструктуры нового микрорайона. В области объявили о планах по созданию школ, садов, спортивных площадок и других объектов социальной инфраструктуры. В новый микрорайон также будут ходить троллейбусы, для этого построят специальную троллейбусную линию.

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#Екатерина Тараленко#Экология#Омск#Омская область#Строительство#Аварии#Спортивные площадки#Инфраструктура#Новости#Троллейбусы#Отходы#Школы#Городское планирование
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