Аварии и свалки: омичи сообщают о негативных последствиях стройки «Зелёной реки»

Posted 21 ноября, 09:00
Published 21 ноября, 09:00
Modified 21 ноября, 09:02
Updated 21 ноября, 09:02
В социальных сетях появился пост, который затрагивает проблемы, возникающие в связи со строительством микрорайона «Зелёная река». Автор отмечает, что процесс строительства негативно сказывается на окружающей среде: в районе наблюдаются частые аварии на электросетях и других системах, а также растут стихийные свалки, создавая неприятные «коричневые реки».
По мнению автора, рабочие не проявляют заботы о городе, в котором трудятся, а лишь загрязняют его.
«Неужели все работники приезжие, и никто из них не живёт в этом городе, который они загаживают сознательно?» — отмечает омич.
Напомним, что ранее правительство региона заключило контракт с компанией «Эталон», возложив на нее ответственность за развитие инфраструктуры нового микрорайона. В области объявили о планах по созданию школ, садов, спортивных площадок и других объектов социальной инфраструктуры. В новый микрорайон также будут ходить троллейбусы, для этого построят специальную троллейбусную линию.