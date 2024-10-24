Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске

Сегодня стало известно о подписании нового соглашения с застройщиком «Зеленой реки» на Левобережье Омска. Правительство области и компания «Эталон» договорились, что компания за свой счет построит три новые школы и семь детских садов. Они будут рассчитаны на 3522 и 1825 мест соответственно. Помимо этого, инвестор должен передать 5% от всех построенных квартир тем, кто нуждается в жилье, об этом сообщил губернатор Омской области в своем телеграм-канале.