Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске

Posted 24 октября, 12:22
Published 24 октября, 12:22
Modified 24 октября, 12:24
Updated 24 октября, 12:24
Сегодня стало известно о подписании нового соглашения с застройщиком «Зеленой реки» на Левобережье Омска. Правительство области и компания «Эталон» договорились, что компания за свой счет построит три новые школы и семь детских садов. Они будут рассчитаны на 3522 и 1825 мест соответственно. Помимо этого, инвестор должен передать 5% от всех построенных квартир тем, кто нуждается в жилье, об этом сообщил губернатор Омской области в своем телеграм-канале.
Виталий Хоценко отметил важность сотрудничества государства и частного бизнеса для улучшения жизни людей. Новое соглашение — это шаг к созданию комфортных условий для обучения детей и решения жилищных проблем омичей.
Напомним, что ранее Сергей Шелест утвердил постановление о переименовании бюджетного учреждения «Детский сад № 310» в БУ «Управление капитального строительства». До 5 ноября департамент строительства мэрии планирует внести изменения в документы касающиеся аварийного детсада.