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Posted 24 октября, 12:22

Published 24 октября, 12:22

Modified 24 октября, 12:24

Updated 24 октября, 12:24

Застройщик микрорайона на Левобережье Омска построит три школы и семь детсадов

Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске

24 октября 2024, 12:22
Фото: 1MI

Застройщик микрорайона на Левобережье Омска построит три школы и семь детсадов

Руководитель группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий и власти Омска заключили соглашение о строительстве новых образовательных учреждений и социальном жилье.

Сегодня стало известно о подписании нового соглашения с застройщиком «Зеленой реки» на Левобережье Омска. Правительство области и компания «Эталон» договорились, что компания за свой счет построит три новые школы и семь детских садов. Они будут рассчитаны на 3522 и 1825 мест соответственно. Помимо этого, инвестор должен передать 5% от всех построенных квартир тем, кто нуждается в жилье, об этом сообщил губернатор Омской области в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко отметил важность сотрудничества государства и частного бизнеса для улучшения жизни людей. Новое соглашение — это шаг к созданию комфортных условий для обучения детей и решения жилищных проблем омичей.

Напомним, что ранее Сергей Шелест утвердил постановление о переименовании бюджетного учреждения «Детский сад № 310» в БУ «Управление капитального строительства». До 5 ноября департамент строительства мэрии планирует внести изменения в документы касающиеся аварийного детсада.

На базе аварийного детсада в Омске появится Управление капитального строительства
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#Екатерина Тараленко#Образование#Омск#Омская область#Школа#Застройщик#Губернатор#Детский сад#Жилье#Сотрудничество#Новости#Эталон#Социальная ответственность
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