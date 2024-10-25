В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы

В Омске начнется новый этап в жизни Левого берега. В правительстве региона заключили контракт с компанией «Эталон», которая строит микрорайон «Зелёная река». В рамках соглашения застройщик берет на себя ответственность за создание современной инфраструктуры района: новые школы, детские сады, спортивные комплексы, медицинские учреждения и уютные общественные пространства, сообщили в областном правительстве.