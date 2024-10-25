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Posted 25 октября, 03:23

Published 25 октября, 03:23

Modified 25 октября, 05:52

Updated 25 октября, 05:52

В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы

В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы

25 октября 2024, 03:23
Фото: 1MI
В микрорайоне также планируют установить зарядки для электрокаров. Соглашение заключено с компанией «Эталон».

В Омске начнется новый этап в жизни Левого берега. В правительстве региона заключили контракт с компанией «Эталон», которая строит микрорайон «Зелёная река». В рамках соглашения застройщик берет на себя ответственность за создание современной инфраструктуры района: новые школы, детские сады, спортивные комплексы, медицинские учреждения и уютные общественные пространства, сообщили в областном правительстве.

В новый микрорайон будут ходить троллейбусы. Как стало известно Городу55, для этого там построят новую троллейбусную линию. Также на Левом берегу планируется установить скоростные зарядные станции для электромобилей. По всей видимости, Левобережье станет одним из самых удобных районов города.

Ранее Город55 сообщал об инициативе строительства трамвайных путей на Московке, где строят ЖК «Снегири». По словам застройщика, они планируют развивать трамвайные и троллейбусные линии. Их построят неподалеку от новостроек.

Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута
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#Кристина Антоносян#Омск#Инфраструктура#Новости#Общественные пространства#Левый берег#Эталон#Детские сады#Трамваи#Медицинские учреждения
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