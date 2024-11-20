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Posted 20 ноября, 10:46

Published 20 ноября, 10:46

Modified 20 ноября, 10:48

Updated 20 ноября, 10:48

Иллюстрация

«Авангард» ищет сервисмена, который наточит коньки омским хоккеистам

20 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI. Иллюстрация
Специалисту необходимо будет работать на станке Blademaster. Возможна частичная занятость либо совмещение.

На сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали вакансию для сервисмена, которому предстоит заниматься заточкой коньков в Академии. Специалисту необходимо будет работать на станке Blademaster. В вакансии указаны требования для кандидатов:

«Знание устройства и кинематических схем заточных станков различных конструкций; Знание устройства и применения различных приспособлений, способов крепления лезвий к хоккейным ботинкам; Знание способов крепления и балансировки шлифовальных кругов.»

Возможна частичная занятость либо совмещение. Работодатель предлагает ДМС, корпоративные занятия спортом. Зарплата не указана.

Ранее Город55 рассказывал, что в омском «Миллениуме» собираются открыть хоккейный центр. Он будет располагаться на цокольном этаже.

В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Вакансия#Вакансии#Коньки#Сервисмен
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