«Авангард» ищет сервисмена, который наточит коньки омским хоккеистам

Posted 20 ноября, 10:46
Published 20 ноября, 10:46
Modified 20 ноября, 10:48
Updated 20 ноября, 10:48
На сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали вакансию для сервисмена, которому предстоит заниматься заточкой коньков в Академии. Специалисту необходимо будет работать на станке Blademaster. В вакансии указаны требования для кандидатов:
«Знание устройства и кинематических схем заточных станков различных конструкций; Знание устройства и применения различных приспособлений, способов крепления лезвий к хоккейным ботинкам; Знание способов крепления и балансировки шлифовальных кругов.»
Возможна частичная занятость либо совмещение. Работодатель предлагает ДМС, корпоративные занятия спортом. Зарплата не указана.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском «Миллениуме» собираются открыть хоккейный центр. Он будет располагаться на цокольном этаже.