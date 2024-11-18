ТГК-11 ищет подрядчика для экспертизы омских ТЭЦ за 346 млн рублей

Posted 18 ноября, 11:02
Published 18 ноября, 11:02
Modified 18 ноября, 11:04
Updated 18 ноября, 11:04
Для омских ТЭЦ-3, 4 и 5 ищут подрядчика, который займется экспертизой промышленной безопасности котлов, трубопроводов, турбин и прочего оборудования. Общая сумма контракта составляет почти 346 млн рублей. «ТГК-11» принимает заявки от исполнителей до 26 ноября.
Работы необходимо начать 1 февраля 2025 года и завершить до конца 2027 года. Итоги аукциона подведут до 17 января.
«Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств», — говорится в документах.
Ранее Город55 сообщал, что Минэнерго России признало омскую ТЭЦ-5 не готовой к зиме. В «ТГК-11» рассказали, что устранили замечания.