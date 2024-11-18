ТГК-11 ищет подрядчика для экспертизы омских ТЭЦ за 346 млн рублей

Для омских ТЭЦ-3, 4 и 5 ищут подрядчика, который займется экспертизой промышленной безопасности котлов, трубопроводов, турбин и прочего оборудования. Общая сумма контракта составляет почти 346 млн рублей. «ТГК-11» принимает заявки от исполнителей до 26 ноября.