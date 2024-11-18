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Posted 18 ноября, 11:02

Published 18 ноября, 11:02

Modified 18 ноября, 11:04

Updated 18 ноября, 11:04

Иллюстрация

ТГК-11 ищет подрядчика для экспертизы омских ТЭЦ за 346 млн рублей

18 ноября 2024, 11:02
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Работы по проверке оборудования рассчитаны до конца 2027 года.

Для омских ТЭЦ-3, 4 и 5 ищут подрядчика, который займется экспертизой промышленной безопасности котлов, трубопроводов, турбин и прочего оборудования. Общая сумма контракта составляет почти 346 млн рублей. «ТГК-11» принимает заявки от исполнителей до 26 ноября.

Работы необходимо начать 1 февраля 2025 года и завершить до конца 2027 года. Итоги аукциона подведут до 17 января.

«Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств», — говорится в документах.

Ранее Город55 сообщал, что Минэнерго России признало омскую ТЭЦ-5 не готовой к зиме. В «ТГК-11» рассказали, что устранили замечания.

В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме
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#Евгений Игишев#Омск#Аукцион#Контракт#Экспертиза#ТГК-11#Трубопроводы
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