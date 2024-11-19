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Posted 19 ноября, 04:40

Published 19 ноября, 04:40

Modified 19 ноября, 04:42

Updated 19 ноября, 04:42

Омичи рассказали о свалке свиных туш и голов в лесополосе в Октябрьском округе

«Устроили скотомогильник». В Омске неизвестные выбросили свиные туши в лесополосе

19 ноября 2024, 04:40
Фото: Предоставлено Городу55.

Омичи рассказали о свалке свиных туш и голов в лесополосе в Октябрьском округе

По правилам, подобные отходы необходимо захоранивать либо сжигать в крематорах.

Читатель Города55 рассказал о шокирующей находке в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе. Неизвестные выбросили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе.

«В лесу кто-то вывалил целую машину свиных туш и голов, устроили скотомогильник среди города», — сообщил местный житель Николай.
Фото: Предоставлено Городу55

Омич указал примерное местоположение останков животных. Вокруг расположены промышленные предприятия, а со стороны улицы 3-й Молодежной находятся жилые дома.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: 2Gis

В Управлении Россельхознадзора по Омской области Городу55 рассказали, что необходимо делать с подобными отходами.

«Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 года», — сообщили в ведомстве.

За нарушение правил утилизации ждет штраф: для физических лиц — от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.

Город55 также обратился за комментарием в региональное Минприроды.

Ранее Город55 рассказывал, что в Советском округе Омска кто-то выбросил две фуры с градусниками. Проблема усугубляется тем, что на месте часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья.

В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников
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#Евгений Игишев#Омск#Мусор#Промышленность#Животные#Свиньи#Октябрьский округ
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