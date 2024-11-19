«Устроили скотомогильник». В Омске неизвестные выбросили свиные туши в лесополосе

Posted 19 ноября, 04:40
Published 19 ноября, 04:40
Modified 19 ноября, 04:42
Updated 19 ноября, 04:42
Читатель Города55 рассказал о шокирующей находке в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе. Неизвестные выбросили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе.
«В лесу кто-то вывалил целую машину свиных туш и голов, устроили скотомогильник среди города», — сообщил местный житель Николай.
Омич указал примерное местоположение останков животных. Вокруг расположены промышленные предприятия, а со стороны улицы 3-й Молодежной находятся жилые дома.
В Управлении Россельхознадзора по Омской области Городу55 рассказали, что необходимо делать с подобными отходами.
«Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 года», — сообщили в ведомстве.
За нарушение правил утилизации ждет штраф: для физических лиц — от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.
Город55 также обратился за комментарием в региональное Минприроды.
Ранее Город55 рассказывал, что в Советском округе Омска кто-то выбросил две фуры с градусниками. Проблема усугубляется тем, что на месте часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья.