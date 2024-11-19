Новый статус: Омск на день станет центром духовного единения мусульман

Posted 19 ноября, 03:25
Published 19 ноября, 03:25
Modified 19 ноября, 03:27
Updated 19 ноября, 03:27
В Омске пройдет международная конференция «Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири: межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение». В городе соберутся муфтии, имамы и религиозные лидеры, чтобы обсудить традиционные ценности, межнациональное единство и роль ислама в современном обществе.
Мероприятие состоится в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Организатором конференции выступает Первая городская соборная мечеть Омска при поддержке правительства Омской области.
Напомним, во время проведения в Омске праздника Сабантуй на Зеленом острове стало известно, что в 2026 году в городе пройдет Федеральный Сабантуй.