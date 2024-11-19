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Posted 19 ноября, 03:25

Published 19 ноября, 03:25

Modified 19 ноября, 03:27

Updated 19 ноября, 03:27

Омск станет духовным центром мусульман

Новый статус: Омск на день станет центром духовного единения мусульман

19 ноября 2024, 03:25
Фото: 1MI.

Омск станет духовным центром мусульман

23 ноября Омск станет центром духовного единения мусульман Сибири и Казахстана.

В Омске пройдет международная конференция «Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири: межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение». В городе соберутся муфтии, имамы и религиозные лидеры, чтобы обсудить традиционные ценности, межнациональное единство и роль ислама в современном обществе.

Мероприятие состоится в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Организатором конференции выступает Первая городская соборная мечеть Омска при поддержке правительства Омской области.

Напомним, во время проведения в Омске праздника Сабантуй на Зеленом острове стало известно, что в 2026 году в городе пройдет Федеральный Сабантуй.

#Ольга Акамова#Омск#Конференция#Новости#Ислам#Религия#Мусульмане#Традиции
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