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2024
«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин
3 ноября, 09:44
Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина
24 октября, 06:57
На катамаранах. В Омской области крестный ход пройдет по Оми
Священнослужители будут останавливаться в девяти населенных пунктах.
17 июля, 11:55
Омский министр спорта и атаман казачьего общества займутся межнациональными вопросами
22 января, 08:59
Защитит от чуждых идей. В Омской области создадут совет по традиционным ценностям
16 января, 13:47
2023
Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»
Организация просуществовала меньше трех лет.
15 декабря 2023, 05:52
Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего
24 октября 2023, 04:03
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
16 октября 2023, 07:17
В Омской области сменили епископа Тарского и Тюкалинского
12 октября 2023, 16:40
В Омске мусульманское и иудейское кладбища получат вероисповедальный статус
20 сентября 2023, 05:40
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
3 июля 2023, 10:57
В Омске отказались называть сквер в честь митрополита Феодосия
Увековечить имя митрополита предложил местный житель.
10 июня 2023, 03:50
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Бывший губернатор не считает себя глубоко верующим человеком.
9 июня 2023, 06:17
Прикоснуться к святыне. В Омск на два дня привезут мощи Георгия Победоносца
С мая по сентябрь реликвия побывает в ста городах России.
6 июня 2023, 09:32
Постарался и попал. Виталий Хоценко посетил пасхальную службу в Омске
Врио губернатора был на службе вместе с семьей.
16 апреля 2023, 04:28
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
17 января 2023, 08:15

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