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2024
Новый статус: Омск на день станет центром духовного единения мусульман
23 ноября Омск станет центром духовного единения мусульман Сибири и Казахстана.
19 ноября, 03:25
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
3 июня, 07:58
2023
Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
Призером стала женская организация «Ан-Ниса».
20 февраля 2023, 11:50

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