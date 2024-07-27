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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Рахим итегез! Омск в 2026 году станет столицей федерального Сабантуя

Рахим итегез! Омск в 2026 году станет столицей федерального Сабантуя

27 июля 2024, 13:11
Фото: Правительство Омской области
А прямо сейчас в городе проходит Международный Иртышский Сабантуй.

В Омске в 2026 году пройдет федеральный Сабантуй. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил губернатор на открытии Международного Сибирского Сабантуя. Праздник проходит на Зеленом острове.

«В Омской области хорошо знают и любят этот старинный татарский праздник. По договоренности с республикой Татарстан в 2026 году будем проводить у нас федеральный Сабантуй. Всем желаю хорошего настроения, замечательно провести время, показать наше сибирское гостеприимство», — рассказал Виталий Хоценко.
Фото: Правительство Омской области

Сегодняшний Сабантуй в Омске собрал около 40 тысяч человек. В парке развернулись тематические локации и площадки, работала выставка-продажа изделий ручной работы. Также на Зеленом острове прошли спортивные состязания: по пляжному волейболу по национальной борьбе корэш, армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Парк#Выставка#Зеленый остров#Виталий Хоценко#Пляжный волейбол#Армрестлинг
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