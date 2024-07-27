Рахим итегез! Омск в 2026 году станет столицей федерального Сабантуя

Сегодняшний Сабантуй в Омске собрал около 40 тысяч человек. В парке развернулись тематические локации и площадки, работала выставка-продажа изделий ручной работы. Также на Зеленом острове прошли спортивные состязания: по пляжному волейболу по национальной борьбе корэш, армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната.