Полмиллиона за бетон: омской строительной компании назначили штраф за попытку подкупа

Posted 18 ноября, 06:11
Published 18 ноября, 06:11
Modified 18 ноября, 06:13
Updated 18 ноября, 06:13
Строительную компанию собираются оштрафовать на полмиллиона рублей за попытку подкупа бывшего начальника Госстройнадзора региона. Прокуратура провела проверку на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства и выявила нарушения.
Как выяснилось, 15 ноября 2021 года директор компании ООО «Завод строительных конструкций № 1» передал в качестве взятки 5 кубометров бетона, стоимостью 29 тысяч рублей, начальнику Госстройнадзора Омской области. Это сделали, чтобы без проблем приняли выполненные работы по строительству многоквартирного дома и не пришлось благоустраивать территорию вокруг. Также взятка должна была помочь получить положительное заключение и избежать штрафов за нарушения в строительстве.
Ранее суд признал бывшего начальника строительного надзора виновным в получении взятки и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Ему также запретили работать на руководящих должностях в госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.
По инициативе прокуратуры суд также признал компанию «Завод строительных конструкций № 1» виновной в даче взятки от имени юридического лица. Им назначили штраф в 500 тысяч рублей, но решение суда пока не вступило в силу.
Напомним, что ранее 33-летнего мужчину осудили за мошенничество. Он выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал женщине помощь в освобождении мужа за крупную сумму. Его приговорили к полутора годам заключения.