Полмиллиона за бетон: омской строительной компании назначили штраф за попытку подкупа

Как выяснилось, 15 ноября 2021 года директор компании ООО «Завод строительных конструкций № 1» передал в качестве взятки 5 кубометров бетона, стоимостью 29 тысяч рублей, начальнику Госстройнадзора Омской области. Это сделали, чтобы без проблем приняли выполненные работы по строительству многоквартирного дома и не пришлось благоустраивать территорию вокруг. Также взятка должна была помочь получить положительное заключение и избежать штрафов за нарушения в строительстве.