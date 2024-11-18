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Posted 18 ноября, 06:11

Published 18 ноября, 06:11

Modified 18 ноября, 06:13

Updated 18 ноября, 06:13

Омскую строительную фирму привлекут к ответственности за взятку чиновнику

Полмиллиона за бетон: омской строительной компании назначили штраф за попытку подкупа

18 ноября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.

Омскую строительную фирму привлекут к ответственности за взятку чиновнику

Строительная компания должна будет выплатить штраф на 500 тысяч рублей за попытку подкупа бывшего начальника Госстройнадзора. Компания предложила ему взятку в виде бетона для облегчения приемки строительных работ.

Строительную компанию собираются оштрафовать на полмиллиона рублей за попытку подкупа бывшего начальника Госстройнадзора региона. Прокуратура провела проверку на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства и выявила нарушения.

Как выяснилось, 15 ноября 2021 года директор компании ООО «Завод строительных конструкций № 1» передал в качестве взятки 5 кубометров бетона, стоимостью 29 тысяч рублей, начальнику Госстройнадзора Омской области. Это сделали, чтобы без проблем приняли выполненные работы по строительству многоквартирного дома и не пришлось благоустраивать территорию вокруг. Также взятка должна была помочь получить положительное заключение и избежать штрафов за нарушения в строительстве.

Ранее суд признал бывшего начальника строительного надзора виновным в получении взятки и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Ему также запретили работать на руководящих должностях в госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

По инициативе прокуратуры суд также признал компанию «Завод строительных конструкций № 1» виновной в даче взятки от имени юридического лица. Им назначили штраф в 500 тысяч рублей, но решение суда пока не вступило в силу.

Напомним, что ранее 33-летнего мужчину осудили за мошенничество. Он выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал женщине помощь в освобождении мужа за крупную сумму. Его приговорили к полутора годам заключения.

Омский суд вынес приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника УФСБ
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Строительство#Коррупция#Взятка#Новости#Административное дело
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