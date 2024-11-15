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Posted 15 ноября, 09:52

Published 15 ноября, 09:52

Modified 15 ноября, 10:05

Updated 15 ноября, 10:05

Омич получил 1,5 года за вымогательство под видом сотрудника УФСБ

Омский суд вынес приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника УФСБ

15 ноября 2024, 09:52
Фото: 1MI.

Омич получил 1,5 года за вымогательство под видом сотрудника УФСБ

Суд приговорил 33-летнего мужчину к полутора годам лишения свободы за попытку мошенничества: он выдавал себя за сотрудника УФСБ и обещал женщине помочь освободить её мужа за 600 тысяч рублей.

В Центральном районном суде города Омска состоялось заседание, на котором вынесли приговор 33-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в попытке мошенничества, связанной с обманом женщины, которой он представился сотрудником управления Федеральной службы безопасности.

Согласно материалам дела, события разворачивались 9 июня 2024 года. Обвиняемый выдавал себя за сотрудника УФСБ. Как отмечает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина убедил незнакомую женщину, что за денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей он сможет помочь освободить её мужа. Последний находился под стражей по обвинению в организации и вовлечении в проституцию. Мошенник решил воспользоваться этой ситуацией для собственной выгоды.

Фото: УФСБ России по Омской области

Спустя десять дней, следуя указаниям мошенника, потерпевшая оставила требуемую сумму на крыльце одного из домов на улице Гашека. Однако в этот момент настоящие сотрудники УФСБ, проводившие оперативные мероприятия, задержали преступника на месте преступления.

В ходе судебного разбирательства суд учел мнение государственного обвинителя, а также наличие у подсудимого предыдущих судимостей. В результате суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что ранее суд назначил 62-летнему водителю наказание в виде 2,5 лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом. Мужчина, несмотря на плохое самочувствие, продолжил движение и выехал на встречную полосу.

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