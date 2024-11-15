Омский суд вынес приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника УФСБ

Согласно материалам дела, события разворачивались 9 июня 2024 года. Обвиняемый выдавал себя за сотрудника УФСБ. Как отмечает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина убедил незнакомую женщину, что за денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей он сможет помочь освободить её мужа. Последний находился под стражей по обвинению в организации и вовлечении в проституцию. Мошенник решил воспользоваться этой ситуацией для собственной выгоды.