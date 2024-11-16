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Posted 16 ноября, 07:57

Published 16 ноября, 07:57

Modified 16 ноября, 07:59

Updated 16 ноября, 07:59

Проверка непогодой: омичам стоит приготовиться к долгим снегопадам

Проверка непогодой: омичам стоит приготовиться к долгим снегопадам

16 ноября 2024, 07:57
Фото: 1MI.
Вместе с этим в регионе потеплеет.

По прогнозу синоптиков, ближайшие дни на Омскую область обрушатся снегопады. Сегодня температура днем составит -4… +1 градус, также ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Такая же температура будет и в воскресенье, 17 ноября.

Согласно прогнозу сервиса Ventusky, днем в понедельник, 18 ноября, местами по региону продолжит выпадать мокрый снег, а столбик термометра может подняться до +3 градусов.

Фото: Ventusky

Похолодание ждет омичей только с пятницы, 22 ноября. В конце следующей недели синоптики прогнозируют -7… -16 градусов.

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз погоды#Гололедица#Температура#Климат#Осадки#Ветер#Снегопады#Обь-Иртышское УГМС
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