Проверка непогодой: омичам стоит приготовиться к долгим снегопадам

Posted 16 ноября, 07:57
Published 16 ноября, 07:57
Modified 16 ноября, 07:59
Updated 16 ноября, 07:59
По прогнозу синоптиков, ближайшие дни на Омскую область обрушатся снегопады. Сегодня температура днем составит -4… +1 градус, также ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Такая же температура будет и в воскресенье, 17 ноября.
Согласно прогнозу сервиса Ventusky, днем в понедельник, 18 ноября, местами по региону продолжит выпадать мокрый снег, а столбик термометра может подняться до +3 градусов.
Похолодание ждет омичей только с пятницы, 22 ноября. В конце следующей недели синоптики прогнозируют -7… -16 градусов.