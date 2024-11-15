Мощная стихия обрушится на омичей. Рассказываем о погоде на выходных

По данным сервиса Ventusky, температура днем 16 и 17 ноября столбик термометра будет на отметках 0… -3 градуса. Ветер продолжит усиливаться до 7-14 м/с. Также местами по области возможны осадки в виде снега с дождем. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица.