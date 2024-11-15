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Posted 15 ноября, 03:37

Published 15 ноября, 03:37

Modified 15 ноября, 03:40

Updated 15 ноября, 03:40

Мощная стихия обрушится на омичей. Рассказываем о погоде на выходных

Мощная стихия обрушится на омичей. Рассказываем о погоде на выходных

15 ноября 2024, 03:37
Фото: 1MI.
Жителей региона предупредили о сильном ветре и мокром снеге.

В Омской области в пятницу, 15 ноября, температура днем составит в пределах -1… -6 градусов, также ожидается ветер до 10 м/с. На дорогах сохранится гололедица, что может осложнить дорожные условия.

По данным сервиса Ventusky, температура днем 16 и 17 ноября столбик термометра будет на отметках 0… -3 градуса. Ветер продолжит усиливаться до 7-14 м/с. Также местами по области возможны осадки в виде снега с дождем. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится до четверга, 21 ноября, включительно. С 22 ноября в Омскую область снова придет похолодание.

Вместе с потеплением на Омск обрушатся мощные снегопады
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Выходные#Гололедица#Осадки#Ветер#Прогноз
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