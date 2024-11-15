Мощная стихия обрушится на омичей. Рассказываем о погоде на выходных

Posted 15 ноября, 03:37
Published 15 ноября, 03:37
Modified 15 ноября, 03:40
Updated 15 ноября, 03:40
В Омской области в пятницу, 15 ноября, температура днем составит в пределах -1… -6 градусов, также ожидается ветер до 10 м/с. На дорогах сохранится гололедица, что может осложнить дорожные условия.
По данным сервиса Ventusky, температура днем 16 и 17 ноября столбик термометра будет на отметках 0… -3 градуса. Ветер продолжит усиливаться до 7-14 м/с. Также местами по области возможны осадки в виде снега с дождем. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица.
По предварительному прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится до четверга, 21 ноября, включительно. С 22 ноября в Омскую область снова придет похолодание.