Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям. Но ответственный бизнес, как сказал президент, не отделяет себя от города. Наш проект про них. Про созидателей, социальных инвесторов, тех кто в меру возможностей стремится улучшать Омск.
Сегодня на базе Омского НПЗ компания «Газпром нефть» создала нефтехимический кластер, в который входит около десяти дочерних компаний, прописанных в Омске. Это делает «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком и одним из главных работодателей региона.
Помимо налогов, компания на протяжении всего периода деятельности, является крупнейшим социальным партнером региональной и городской власти. И так у всех на слуху их флагманские проекты по реновации улиц Чокана Валиханова, улицы Ленина, сквера им. Дзержинского, строительству новой G-Drive арены. Но и кроме них компания продолжает заботиться о родном городе.
Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, музеев, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов.
Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Территориальная генерирующая компания №11», будучи дочерним предприятием крупнейшей российской энергетической компании ИНТЕР РАО, ведет свою работу в Омской области с 2005 года и за это время успела занять аж 60% рынка энергетики региона. В составе «ТГК-11» находятся и крупнейшие тепло- и энергогенерирующие объекты Омска - это ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Собственно, с ними труднее всего и приходится: в этом году, после очень напряженной зимы (а тогда из-за проблем с агрегатами ТЭЦ “остыло” практически полгорода) оборудование теплоэлектроцентралей ждет дорогостоящий ремонт - как с ним справятся энергетики мы узнаем уже совсем скоро - холода не за горами. Но вот сажу и воздушные примеси омичам еще точно придется потерпеть: перевести “котлы” на газ не получается уже долгое время, даже при участии федеральных властей. Ну, а совсем недавно в эпицентре скандала оказались и золоотвалы “ТГК-11”: компанию уличили в халатности, из-за которой вода с сооружений залила дачи горожан. Словом, энергетики оказались не в самой простой ситуации - но и им как-то удалось позаботиться о нашем городе.
Сбер – сам по себе история: наследник банковских касс Российской Империи и Советского Союза ведет свою работу почти пару столетий – 183 года. И, более того, Омск тоже часть истории банка: именно здесь жил и учился председатель нынешнего правления Сбера - Герман Греф, и кроме того, столица Омской области - один из пяти городов, где работает единый распределительный контактный центр банка (а это несколько сотен рабочих мест для омичей).. Примечательно, что и масштабы деятельности у такого крупного предприятия “соответствующие”: Сбер ведет свою работу по всей России (и даже в новых регионах) и успевает заботиться о многих городах своего присутствия. Вклад в развитие Омска, кстати, тоже часть всероссийской деятельности банка, но без местной специфики не обходится: волонтеры компании неоднократно участвовали в озеленении Омска - пересаживая “приговоренные” к вырубкам деревья.
ПАО «ВТБ» - в отличие от старейшего банка России, ВТБ - это банк современной истории. Но своим традициям следует “прочно”: практически с момента своего появления, ключевым владельцем банка было именно государство - и сейчас 60% его акций принадлежит Правительству РФ. Тоже самое и с руководством: Андрей Костин уже 22 года остается председателем правления ВТБ. Увы, каких-либо ярких связей у банка с Омской областью нет - казалось бы, очередной регион присутствия. Однако это совершенно не мешает ВТБ заботиться об омичах - в рамках множества своих всероссийских социальных акций
“Транснефть – Западная Сибирь” - это дочернее предприятие “Транснефти”, с 1991 года обслуживающее магистральные нефтепроводы сразу в 5 регионах России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае - а ведь это очень обширные и суровые территории, по которым проложено более 3 478,08 км нефтепроводных магистралей и еще 1112,53 км – трубопроводов, по которым перекачивают уже продукты переработки нефти. К сожалению, были и моменты когда “черное золото” едва не стало причиной экологического бедствия: в январе 2023 года, неподалеку от деревни Луговая, подведомственный компании трубопровод дал течь и 60 “кубов” нефти выплеснулись наружу. Об аварии сообщили только спустя сутки. Хочется верить, что из ситуации сделали выводы и специалисты компании (а их, к слову, больше 3,5 тысяч) более не допустят повреждения и без того хрупкой экологии региона - чем не забота об омичах?
Омскшина - часть группы компаний «Кордиант», который во время подготовки проекта выкупил холдинг «Севергрупп», принадлежащий Алексею Мордашову (4-е место в списке Forbes). Сегодня, АО «Кордиант» и входящие в него омские активы «Омскшина» и производственная площадка «Кордиант-Восток» — это уже настоящий производственный кластер из нескольких известных всему миру брендов “Bridgestone” и “Continental”. Но вот только известные бренды не всегда могут спасти от обычных трудностей бизнеса: загрязнения окружающей среды или кадрового голода. В 2021 году “Омскшина” вызывала множество вопросов у областной прокуратуры: предприятие сбрасывало в Омь опасные отходы, а очистные установки для воздуха работали со сниженной эффективностью - позже необходимые нарушения все же устранили. А вот с недостатком кадров проблема все еще не решена: возможно, соцпакет и удерживает уже нанятых работников, но где брать новых? Омичи потихоньку “примеряют” другие топонимы - в том числе из-за плохой экологии в городе. И, вероятно, пора позаботиться о тех, кто остается.
ГК «Титан» – предприятие с 35-летней историей, основанное в 1989 году Михаилом Сутягинским. В состав холдинга входят АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Агро».
Социальный вклад Омскводоканала в 2024 году заметили все омичи - год выдался дождливый и система водоотведения не справлялась с нагрузкой. Порывов было так много, что экоактивисты ВООП даже нанесли аварии на отдельную карту. Изношенность объектов ЖКХ, к которым относятся в том числе сети водоотведения - одна из ключевых проблем мегаполисов России и в правительстве РФ даже разрабатывают специальную программу софинансирования замены сетей. Однако, в этом году программа не была принята и ОмскВодоканал в одиночку не смог справиться с проблемой. Или не захотел, потому что средства у них, кажется, были. СМИ писали, что материнская компания «Росводоканал» приобрела еще один актив в Томске. Хотя эти средства могли бы пойти на модернизацию сетей в Омске. Более того, областная прокуратура подала на компанию в суд с иском на 4 млрд рублей - недополученные инвестиции, которые Водоканал должен был вложить в ремонт сетей по договору аренды. Балансируя на грани фола, компании все же удалось поучаствовать в развитии Омска.
Одна из старейших компаний на омском рынке. У Юрия Чащина получилось создать устойчивый ресторанный бизнес, выдержавший множество испытаний - а это такие бренды, как одноименное кафе-бистро, "Два поэта", "У Беллучи круче" и др.
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» прошло исключительную проверку временем - впервые ОНИИП начал работу еще в прошлом веке, в 1958 году, - и знакомо многим омичам. Правда, что творится за стенами научного-производственного комплекса - неизвестно практически никому из обывателей: все же, ОНИИП отвечает за разработку и выпуск как военных, так и гражданских систем радиосвязи.
Крупный агропромышленный комплекс, который включает производство мяса и комбикормов. В состав холдинга входит и ООО «Сибирские колбасы» — производитель мясных и колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы», «Кормиловский бекон», «ИНДИ»
Жилые дома с прилегающей инфраструктурой, соцобъекты, а также реконструкция многих "визитных карточек" города, таких как Омский государственный академический театр драмы или органный зал филармонии - это все работа специалистов группы предприятий "Стройподряд". И, как отметил учредитель компании, Сергей Оркиш, группа предприятий продолжает славную традицию строительства - только уже выстраивая партнерские отношения с теми, кому небезразличен облик Омска и комфорт омичей.
Инвестиционно-строительный холдинг, ведущий в Омске свою деятельность уже более 12 лет. И за это время компания продемонстрировала впечатляющие результаты, приняв участие в ремонте Ленинградского моста, стройке дублера улицы Лукашевича и даже в реконструкции Бульвара Архитекторов. К слову, у компании есть все необходимое для работы с такими важными и амбициозными проектами - предприятия "Стройтраста" способны обеспечить полный цикл реализации любого, даже самого сложного проекта.
Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).
Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать.
Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.
Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.
Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.
Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.
И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.
И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.
Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.
Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб.
Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство.
«Ответственный бизнес не отделяет себя от населенного пункта, региона своего присутствия, активно участвует в их развитии, вместе с государством вкладывается в школы, университеты, систему образования, здравоохранения, во все сферы, которые очень важны, чувствительны для граждан, поддерживает социальные программы. Конечно, бизнес- прежде всего бизнес, а не социальное учреждение, все мы прекрасно понимаем. Но и вы поймите, о чем я сейчас говорю».
- В.В. Путин (пленарное заседание съезда РСПП 16.03.23)
Омск Заботливый — проект о социальных инвестициях бизнеса в развитие Омска. Инвестиция - это всегда вложение ресурсов для получения прибыли. Социальная инвестиция - вложение в человека и шире в омичей. Прибыль от социальных инвестиций - процветающий город, экологичный, комфортный, развивающийся. Это город подающий надежду, привлекательный и для жителей и для бизнеса. Маяковский бы сказал, в таком городе и жить хочется, и работать.
Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям. Но ответственный бизнес, как сказал президент, не отделяет себя от города. Наш проект про них. Про созидателей, социальных инвесторов, тех кто в меру возможностей стремится улучшать Омск.
Летят гонцы во все концы. Мы написали десятки запросов в омские предприятия, банки, предпринимателям с вопросом, чем за последние годы они помогли Омску, как проявили свою заботу. Вклад одних может показаться более существенным, у других менее значимым, но не спешите навешивать ярлыки. У всех разные возможности. Мы одинаково благодарны каждому.
Ответили не все. Чтобы упорядочить проекты, мы сформулировали критерии. В зачет принимаются физические объекты, которые остаются городу, например, лавочки, спортивные площадки, высаженные деревья. А также регулярные мероприятия, оформленные в единый проект, например, системная помощь вузу, ежегодные экскурсии для детей, попечительство над объектов культурного наследия.
В дальнейшем мы планируем обновлять проекты действующих участников и наполнять карту новыми игроками. Для участия в проекте вы можете связаться с нами и направить список своих проектов по почте specproject@1mediainvest.ru
Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).
Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать.
Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.
Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.
Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.
Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.
И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.
И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.
Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.
Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб.
Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство.