Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям. Но ответственный бизнес, как сказал президент, не отделяет себя от города. Наш проект про них. Про созидателей, социальных инвесторов, тех кто в меру возможностей стремится улучшать Омск.

Карта Участники О проекте
Карта Участники Не предоставили
информацию О проекте
«Газпром нефть»
Сбер
Омскводоканал
ГК «Титан»
Банк ВТБ
ТГК-11
Омскшина
Транснефть – ЗС
Руском
Стройподряд
Сибирский провиант
ОНИИП
Стройтраст
Фильтр
«Газпром нефть»
Сбер
Омскводоканал
ГК «Титан»
Банк ВТБ
ТГК-11
Омскшина
Транснефть – ЗС
Руском
Стройподряд
Провиант
ОМНИИП
Стройтраст
Фильтр
Лаборатория инженерной мысли "Роботрек"
Студия «Талантливы вместе»
Мультстудия «Экоград»
Передача 20 новых автобусов
5 междугородних автобусов для АО "Омскоблавтотранс"
48 тысяч наборов реагентов для ПЦР
Саженцы в Советском округе
Скейт-парк
Открытие первого отделения професисонального картинга при школе олимпийского резерва № 3.
Семейная школа робототехники.
Реконструкция и озеленение спортивного городка в Советском парке.
Передвижная лаборатория научных активностей для детей "Микроскоп на колесиках"
Создание оркестра духовых инструментов.
Создание на базе детской библиотеки
«Вместе с папой в школу робототехники»
Аллея сибирских абрикосов
Выставка минералов и окаменелостей.
"Узнавай Россию"
Чемпионат СФО по боксу имени А. Малунцева.
"Хоккей для всех"
Строительство ледового городка в парках отдыха.
Мастер-класс от Юрия Розума.
Школа ММА "Шторм"
Проект «Родные музеи»
Благодаря гранту реализован проект лицея № 143 по созданию лаборатории инженерной мысли «Роботрек». Школьники в рамках дополнительных занятий осваивают инженерные навыки и развивают творческое мышление.
​Тимофея Белозёрова, 20
«Газпром нефть»
Омский НПЗ оснастил современным специализированным оборудованием новую семейную студию театрального искусства на базе лицея №143. Во время занятий школьники и их родители знакомятся с основами театрального мастерства.
​Светлая, 5
«Газпром нефть»
При поддержке Омского НПЗ создана мультстудия в библиотеке им. Н.К. Крупской. Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учатся создавать экологические мультфильмы. В доступной игровой форме затрагиваются экологические темы.
​Менжинского, 1в
«Газпром нефть»
Передача 20 новых автобусов, работающих на природном газе, городу стала еще одним вкладом Омского НПЗ в реализацию программу "Читсый воздух". Экологический транспорт задействован на городских маршуртах, а также служит в качестве шаттлов для развоза людей от спорткомлекса "Арена-G-drive" во время игр "Авангарда".
Улица Гагарина, 34
«Газпром нефть»
Благодаря Омскому НПЗ на маршрутах северного направления добавились автобусы большого класса вместимости Одно транспортно средство вмещает до 53 пассажиров.
​20 лет РККА, 302
«Газпром нефть»
Организовано подписание благотворительных договоров, по которым ОНПЗ передал городским и областным больницам 48 тысяч наборов реагентов для ПЦР- тестирования на COVID-19
Улица Красный Путь, 6
«Газпром нефть»
Омский НПЗ «Газпром нефти» организовал акцию по озеленению территории в Советском округе Омска. Волонтеры ОНПЗ посадили тысячу саженцев в Советском округе
​Андрианова, 3
«Газпром нефть»
Площадь скейт-парка составляет 2,6 тыс. квадратных метров на территории в центре города. Рядом с возведенным объектом сотрудники Омского НПЗ высадили 15 крупномерных саженцев лип и 250 кустов барбариса.
ул. Бударина
«Газпром нефть»
Омский НПЗ передал современные автомобили для картинга школе олимпийского резерва №3. Созданный парк из 10 профессиональных картов позволил открыть первое в регионе отделение картинга.
Суворова, 90
«Газпром нефть»
Семейная школа робототехники. Благодаря поддержке ОНПЗ в центре технического творчества «Мечта» оборудован класс компьютерной техникой и приобретено 12 базовых наборов по конструированию. Это позволило расширить профориентационную программу предприятия.
​Проспект Мира, 169г
«Газпром нефть»
Благодаря Омскому НПЗ реконструировано многофункциональное спортивное пространство в Советском парке и благоустроена прилегающая территория.Также волонтеры Омского НПЗ высадили на территории рядом с площадками крупномерные сосны.
​Андрианова, 3
«Газпром нефть»
При поддержке Омского НПЗ создана передвижная лаборатория научных активностей для детей «Микроскоп на колесиках». Объект курсирует по детским библиотекам города, чтобы знакомить школьников с окружающим миром посредством научных экспериментов.
​Бережного, 5
«Газпром нефть»
Омский НПЗ помог приобрести профессиональные музыкальные инструменты для создания ансамблей исполнителей на духовых инструментах совместно с Детской школой искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича. Участники духовых ансамблей будут выступать на Фестивале духовой музыки и концертах для школьников.
Декабристов, 130а
«Газпром нефть»
Создание на базе детской библиотеки им. А.П. Гайдара развивающего интерактивного пространства для детей «Территория роста и развития «IQ-стройка». Обустроено игровое пространство при помощи конструкторов Лего, а занятия с их использованием будут базироваться на технической детской литературе.
​22-я линия, 77
«Газпром нефть»
В 2021 году в рамках грантового конкурса Омского НПЗ «Родные города» был реализован проект «Вместе с папой в школу робототехники», который положил начало программе «Школа роботехники» на базе Центра технического творчества «Мечта». На следующем этапе на средства предприятия куплено необходимое оборудование двух учебных кабинетов и ремонт в трех кабинетах.
​Проспект Мира, 169г
«Газпром нефть»
Аллея сибирских абрикосов появилась возле Успенского собора благодаря инициативе, реализованной в рамках проекта "Зеленая среда" по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть". Волонтеры Омского НПЗ помогли высадить молодые деревца на прилегающей территории к собору.
​Улица Тарская, 7
«Газпром нефть»
При сотрудничестве Омского НПЗ и Русского географического сообщества в адаптивной школе-интренат для слабовидящих детей № 14 состоялся интерактив. Дети могли потрогать руками редкие минералы и окаменелости, а также узнать об этом поподробнее. После мероприятия дети получили памятные подарки, а школьный кабинет географии пополнился книгами, пособиями и образцами.
Северная 30-я, 121
«Газпром нефть»
Благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ планируется сформировать уникальные книжную коллекцию и коллекцию настольных игр, интерактивный глобус. Будет создана собственная напольная игра по географии.
​Улица Масленникова, 62
«Газпром нефть»
Турнир, посвященный памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода А. Малунцева, имеет полувековую историю. С 1967 до 2003 года турнир имел статус всесоюзного и проводился на средства ОНПЗ. Проект возрожден в 2015 году в турнире принимают участие боксеры юниоры из большинства регионов Сибири. Победители турнира получают право на участие в финальных соревнованиях первенства России.
​Певцова, 1
«Газпром нефть»
Совместный проект ОНПЗ, Федерации хоккея Омской области и правительства Омской области. Проведение постоянного Первенства Омской области по хоккею среди юношей, организация показательных выступлений и мастер классов для жителей, обеспечение подготовки омских команд ко всероссийским соревнованиям. Реализация проекта стала возможной благодаря ранее созданной хоккейной инфраструктуре в регионе при поддержке "Газпром нефти". Сегодня большинство юных омичей имеют возможность заниматься хоккеем. Для профессионального интереса построены Академия «Авангард», спорткомплекс «G-Drive Арена»».
​Проспект Мира, 1Б
«Газпром нефть»
Уже много лет к новогодним праздникам для омичей обустраивается ледовый городок в парке "Советский" и ледовые фигуры в сквере Молодоженов. Также на набережной традиционно устанавливается елка. Финансирование и установка новогодних атрибутов реализуется в рамках проекта "Городские праздники" АО "Газпромнефть-ОНПЗ".
Андрианова, 3
«Газпром нефть»
Проект направлен на развитие системы музыкального образования. Педагоги школ искусств повышают квалификацию, а учащиеся получают возможность творческого взаимодействия с признанными мастерами. Основатель проекта – народный артист России, всемирно известный пианист, вице-президент Международного союза музыкальных деятелей Юрий Розум. Кураторами выступают преподаватели ведущих творческих вузов России. Проект входит в программу социальных инвестиций «Родные города» Омского НПЗ.
​Улица 10 лет Октября, 33
«Газпром нефть»
Новые спортивные площадки, а также филиал авторской школы ММА Александра Шлеменко "Шторм". При поддержке программы соц инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" менее чем за 10 лет "Шторм" из школы единоборств превратился в многоуровневую гармоничную систему, включающую в себя несколько филиалов в Омске и восьми регионах России, 10 открытых спортивных площадок, фестивали, любительские и профессиональные турниры по ММА. В "Шторме" занимаются более 5 тысяч спортсменов, каждый из которых имеет шанс выйти на мировой уровень.
Вавилова 45к2. и,
Иртышская набережная,
ул.19 партсъезда 196
«Газпром нефть»
Проект «Родные музеи» входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Его цель – трансформировать городские и сельские музеи в лидеров культурных преобразований в регионах деятельности «Газпром нефти». Для современных художников и творческих жителей Омска «Родные города» благоустроили дворики музея «Искусство Омска» и Омского областного музея изобразительных искусств " Центр Эрмитаж Сибирь". На этих площадках любой может писать картины под открытым небом, посещать лекции и мастер-классы, отдыхать, общаться с друзьями под музыку и при свете вечерних фонарей.
​Партизанская, 5а лит М
«Газпром нефть»
Проект "Экология глазами детей"
Проект "Финансовый квест для дошкольников"
Марафон Победы
Портфель первоклассника:
Эстафета знаний
Финансовая грамотность для воспитанников детских домов .
Фестиваль инклюзивного творчества "НИТЬ"
Проведение субботников
Зеленый марафон.
Коробка храбрости.
От сердца к сердцу.
"Елка желаний" .
Помощь БФ Радуга.
Помощь приютам животных.
Уроки экологической грамотности для дошкольников с последюущим проведением конкурса по закреплению знаний (викторина + творческий конкурс). Сбер выступил инициатором проекта, оказывал  помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса
Любинская 4-я, 48
Сбер
Уроки по основам финансовой грамотности для дошкольников с последюущим проведением творческого конкурса по закреплению знаний. Сбер выступил инициатором проекта, оказывал  помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса
​Комкова, 2а
Сбер
просветительский проект для детей в ТЖС и СОП (полдопечные КЦСОН) - серия экскурсий в музей воинской славы, музей РЖД, оборонные предприятия Омска. Цель: познакомить детей с вкладом Омских предприятий в Победу в ВОВ.
Таубе, 7
Сбер
Участие в региональной акции по подготовке детей из малообеспеченных семей к школе
​Проспект Карла Маркса, 6
Сбер
Уроки по кибербезопасности и экологической грамотности для детей и взрослых
-
Сбер
Программа практических занятий волонтеров проекта с детьми из ДД. Цель: изменение финансового поведения воспитанников детских домов посредством формирования навыков, которые позволят воспользоваться полученными знаниям в реальной жизни.
19 Партсъезда, 38а
Сбер
Первый межрегиональный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями и их семей. Сбер выступил инициатором, организационным и финансовым партнером. Мероприятия сопровождали волонтеры Сбера.
Улица Иртышская Набережная, 14
Сбер
на участках города по согласованию с Администрацией силами сотрудников банка (парки, скверы, памятники). День рек и парков: массовые акции по уборке прибрежных линий, в т.ч. с прилегающими парками. К участию приглашаются партнеры банка, студенты. Спасение деревьев: акции по пересадке деревьев, попадающих под вырбку (под ЛЭП, на с/х угодьях, вдоль ЖД) в городскую среду. Зеленая сажень: сбор макулатуры сотрудниками банка (постоянно), обмен макулатуры в проекте Кедротека и высадка саженцев в социальных учреждениях
Улица Иртышская Набережная, 14
Сбер
Организация спортивно-семейного праздника и массовых забеговдля взослых и детей. Участие бесплатное. С 2023 года в Омске в программу включен инклюзивный забег. В рамках проекта реализуется благотворительный сбор средств, которые направляются на мероприятия по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства. Благотворительный кубок по лыжной эстафете среди корпоративных команд "Помогаем вместе". Сбер выступил организатором лыжной гонки среди команд клиентов-ЮЛ и вузов. Взносы участников были направлены в НКО Фонд Адресной Помощи
​Улица Лукашевича, 35
Сбер
Дважды в год проводятся акции среди сотрудников банка по сбору игрушек для коробок храбрости, которые передаются в больницы г Омска для процедурных кабинетов детских отделений (игрушки для маленьких пациентов в награду за процедуры)
-
Сбер
Проведение досуговых и просветительских мероприятий для воспитанников детских домов и интерната "Дом детства на Кордной":
Кордная 5-я, 7
Сбер
Для детей из малообеспеченных семей и воспитанников Тарского дома детства им. Д.М.Карбышева. Сотрудники Сбера исполняют желания детей из "писем Деду Морозу",
-
Сбер
Выделение средств на закупку оборудования для хосписа "Дом радужного детства", проведение субботников в хосписе
Красина, 4/1
Сбер
Сбор предметов первой необходимости, выезды волонтеров в приюты для уборки и выгула собак (приют Друг, Муниципальный приют, Зооспас)
Учхозная 2-я, 2а
Сбер
Пополнение популяции рыб
Ремонт школы
Лаборатория гидравлики в ОмГАУ
В 2023 в Обь-Иртышский бассейн выпсутили более 537 тысяч мальков нельмы, ранее – еще 143 тысячи мальков сибирского осетра
р. Иртыш
Омскводоканал
В 2023 году оказана благотворительная помощь на ремонт кровли, крылец и установку аварийного освещения в БОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» в сумме 5 млн рублей,
ул. 50 лет Профсоюзов, 105
Омскводоканал
Ремонт и восстановление лаборатории гидравлики ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» в сумме 3 млн рублей.
Институтская площадь, 1
Омскводоканал
Уроки экологического просвещения в СОШ №2
Высадка 60 зеленых насаждений в мкр Кордный
Образовательный проект от АО Омскшина в Ленинском районе
Кордная 5-я, 43а
АО "Омскшина"
Экологический проект от АО "Омскшина" в Ленинском районе
Кордная 5-я, 63в
АО "Омскшина"
Спонсорство баскетбольной команды
Будущий спорткомплекс
Спонсорство детских хоккейных команд
Памятник Ивану Бухгольцу
Памятник «Держава»
Титан является генеральным партнером женского баскетбольного клуба Омска "Нефтяник-Титан"
Дианова, 14а
ГК "Титан"
План по строительству спорткомплекса площадью более 20 тыс. кв м, в котором разместится бассейн, две ледовые площадки, универсальные залы и фитнес.
Левый берег
ГК "Титан"
Финансовая помощь для приобретения оборудования и экипировки трем детским хоккейным командам
Проспект Мира, 1Б
ГК "Титан"
ГК "Титан" осуществил установку памятника Ивану Бухгольцу
Центральный округ
ГК "Титан"
В плане на 2024 г. реконструкция скульптурного макета «Держава»
Центральный округ
ГК "Титан"
Посадка саженцев в Ленинском округе
Игровая площадка в Ростовке
Хоккейная коробка в Ростовке
Эстафета победы
В 2022 г. высадка 275 саженцев. В 2023 г. совместно с общественниками высажено 160 саженцев
Рабочая 5-я, 44
ТГК-11
В 2023 г. благоустройство детской игровой площадки в сельском поселении Ростовка.
Ростовка
ТГК-11
В 2022 г. финансирование строительства хоккейной коробки на территории сельского поселения Ростовка.
Ростовка
ТГК-11
С 2022 года АО «ТГК-11» выступает инициатором акции «Эстафета Победы», которая посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Иртышская набережная
ТГК-11
БОУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва №28».
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области».
БОУ города Омска «Лицей №66».
В 2022 г. на территории учреждения установлены спортивные уличные тренажеры. В 2023 г. обустроена многофункциональная спортплощадка для занятий игровыми видами спорта - футболом, волейболом, баскетболом.
​Красных Зорь, 54/4
Транснефть-ЗС
Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. Профинансирована закупка современного диагностического и лабораторного оборудования для выполнения комплексных анализов и исследований.
Булатова, 103
Транснефть-ЗС
Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. При поддержке предприятия выполнен ремонт и оснащение входной группы и фойе учебного заведения
Улица Красный Путь, 22а
Транснефть-ЗС
Закупка медицинского оборудования
Приобретение медтехники
Замена окон
Установка СКУД
Ремонт в столовой
Приобретение ПК в класс
Ремонт спецтехники
Благоустройство университета
Приобретение музыкальных инструментов
Приобретение формы для детей
Спонсорство велоспорта
Строительство детской площадки
Приобретение мед. оборудования
Приобретение оборудования для детей с ОВЗ
БУЗ Омской области «Городская детская клиническая больница №3» – закупка медицинского оборудования в рамках программы «Мир без слез»
Магистральная улица, 31
Банк ВТБ
БУЗ Омской Области «Городская Стоматологическая Поликлиника №2» – приобретение медтехники.
​Нефтезаводская улица, 25
Банк ВТБ
БПОУ «Омский автотранспортный колледж» – установка СКУД
​Улица Гагарина, 10
Банк ВТБ
БПОУ «Омский автотранспортный колледж» – установка СКУД
​Улица Гагарина, 10
Банк ВТБ
БПОУ Омской области «Омский технологический колледж» – проведение ремонта в столовой.
​Амурская 21-я улица, 15
Банк ВТБ
БПОУ Омской Области «Омский Колледж Транспортного Строительства» – приобретение ПК в учебный класс
​Лобкова, 17
Банк ВТБ
БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – ремонт вышедшей из строя специальной техники и приобретение запчастей для создания безопасной дорожной инфраструктуры возле детских дошкольных и школьных образовательных учреждений.
Степная, 73
Банк ВТБ
ФГБОУ ВО «СибАДИ» – благоустройство территории университета.
Проспект Мира, 5
Банк ВТБ
БУ Культуры Омской Области «Государственный Центр Народного Творчества» – приобретение музыкальных инструментов.
​Бульвар Мартынова, 6
Банк ВТБ
БУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «АОФ «Иртыш» – приобретение формы для детей в трудной жизненной ситуации.
-
Банк ВТБ
Спонсорский вклад для организации и проведения Кубка России по велосипедному спорту «BMX фристайл парк» и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту
пос. Ростовка
Банк ВТБ
Благотворительный Фонд «Обнимая небо» – строительство детской площадки для детей из интернатов.
​Молодёжная 3-я, 55
Банк ВТБ
БУ Омской Области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» – приобретение медицинского оборудования.
Посёлок Биофабрика, 14
Банк ВТБ
БУ Омской Области «Адаптивная Школа №6» – приобретение оборудования для детей с ОВЗ.
Северная 1-я улица, 39 к1
Банк ВТБ
Проведение ремонта
БОУ г. Омска «СОШ № 33». Оказание содействия в ремонте.
Туполева, 1
ГК «РУСКОМ»
Проведение ремонта
БОУ г. Омска «СОШ № 15». Оказание содействия в ремонте.
Амурская 21-я улица, 17
Группа предприятий «Стройподряд»
Проведение ремонта
БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». Оказание содействия в ремонте.
​Ленина, 36
ООО «Сибирский провиант»
Проведение ремонта
БОУ г. Омска «Гимназия № 76».Оказание содействия в ремонте.
Крыловская, 50
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
Проведение ремонта
БОУ г. Омска «СОШ № 6». Оказание содействия в ремонте.
​Северная 1-я улица, 39
ООО «СтройТраст»
Фильтр компаний

Участники

Сегодня на базе Омского НПЗ компания «Газпром нефть» создала нефтехимический кластер, в который входит около десяти дочерних компаний, прописанных в Омске. Это делает «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком и одним из главных работодателей региона.

Помимо налогов, компания на протяжении всего периода деятельности, является крупнейшим социальным партнером региональной и городской власти. И так у всех на слуху их флагманские проекты по реновации улиц Чокана Валиханова, улицы Ленина, сквера им. Дзержинского, строительству новой G-Drive арены. Но и кроме них компания продолжает заботиться о родном городе.

Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, музеев, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов.

Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Список объектов:
1
Лаборатория инженерной мысли "Роботрек" .Благодаря гранту реализован проект лицея № 143 по созданию лаборатории инженерной мысли «Роботрек». Школьники в рамках дополнительных занятий осваивают инженерные навыки и развивают творческое мышление.
​Тимофея Белозёрова, 20
2
Студия «Талантливы вместе» . Омский НПЗ оснастил современным специализированным оборудованием новую семейную студию театрального искусства на базе лицея №143. Во время занятий школьники и их родители знакомятся с основами театрального мастерства.
​Комкова, 2а
3
Мультстудия «Экоград». При поддержке Омского НПЗ создана мультстудия в библиотеке им. Н.К. Крупской. Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учатся создавать экологические мультфильмы. В доступной игровой форме затрагиваются экологические темы.
​Менжинского, 1в
4
Передача 20 новых автобусов, работающих на природном газе, городу стала еще одним вкладом Омского НПЗ в реализацию программу "Читсый воздух". Экологический транспорт задействован на городских маршуртах, а также служит в качестве шаттлов для развоза людей от спорткомлекса "Арена-G-drive" во время игр "Авангарда".
Улица Гагарина, 34
5
5 междугородних автобусов для АО "Омскоблавтотранс". Благодаря Омскому НПЗ на маршрутах северного направления добавились автобусы большого класса вместимости Одно транспортно средство вмещает до 53 пассажиров.
​20 лет РККА, 302
6
Организовано подписание благотворительных договоров, по которым ОНПЗ передал городским и областным больницам 48 тысяч наборов реагентов для ПЦР- тестирования на COVID-19
Улица Красный Путь, 6
7
Омский НПЗ «Газпром нефти» организовал акцию по озеленению территории в Советском округе Омска. Волонтеры ОНПЗ посадили тысячу саженцев в Советском округе
​Андрианова, 3
8
Скейт-парк. Площадь скейт-парка составляет 2,6 тыс. квадратных метров на территории в центре города. Рядом с возведенным объектом сотрудники Омского НПЗ высадили 15 крупномерных саженцев лип и 250 кустов барбариса.
ул. Бударина
9
Открытие первого отделения професисонального картинга при школе олимпийского резерва № 3. Омский НПЗ передал современные автомобили для картинга школе олимпийского резерва №3. Созданный парк из 10 профессиональных картов позволил открыть первое в регионе отделение картинга.
Суворова, 90
10
Семейная школа робототехники. Благодаря поддержке ОНПЗ в центре технического творчества «Мечта» оборудован класс компьютерной техникой и приобретено 12 базовых наборов по конструированию. Это позволило расширить профориентационную программу предприятия.
​Проспект Мира, 169г
11
Реконструкция и озеленение спортивного городка в Советском парке. Благодаря Омскому НПЗ реконструировано многофункциональное спортивное пространство в Советском парке и благоустроена прилегающая территория.Также волонтеры Омского НПЗ высадили на территории рядом с площадками крупномерные сосны.
​Андрианова, 3
12
Передвижная лаборатория научных активностей для детей "Микроскоп на колесиках" . При поддержке Омского НПЗ создана передвижная лаборатория научных активностей для детей «Микроскоп на колесиках». Объект курсирует по детским библиотекам города, чтобы знакомить школьников с окружающим миром посредством научных экспериментов.
​Бережного, 5
13
Создание оркестра духовых инструментов. Омский НПЗ помог приобрести профессиональные музыкальные инструменты для создания ансамблей исполнителей на духовых инструментах совместно с Детской школой искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича. Участники духовых ансамблей будут выступать на Фестивале духовой музыки и концертах для школьников.
Декабристов, 130а
14
Создание на базе детской библиотеки им. А.П. Гайдара развивающего интерактивного пространства для детей «Территория роста и развития «IQ-стройка». Обустроено игровое пространство при помощи конструкторов Лего, а занятия с их использованием будут базироваться на технической детской литературе.
​22-я линия, 77
15
В 2021 году в рамках грантового конкурса Омского НПЗ «Родные города» был реализован проект «Вместе с папой в школу робототехники», который положил начало программе «Школа роботехники» на базе Центра технического творчества «Мечта». На следующем этапе на средства предприятия куплено необходимое оборудование двух учебных кабинетов и ремонт в трех кабинетах.
​Проспект Мира, 169г
16
Аллея сибирских абрикосов появилась возле Успенского собора благодаря инициативе, реализованной в рамках проекта "Зеленая среда" по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть". Волонтеры Омского НПЗ помогли высадить молодые деревца на прилегающей территории к собору.
​Улица Тарская, 7
17
Выставка минералов и окаменелостей. При сотрудничестве Омского НПЗ и Русского географического сообщества в адаптивной школе-интренат для слабовидящих детей № 14 состоялся интерактив. Дети могли потрогать руками редкие минералы и окаменелости, а также узнать об этом поподробнее. После мероприятия дети получили памятные подарки, а школьный кабинет географии пополнился книгами, пособиями и образцами.
Северная 30-я, 121
18
"Узнавай Россию". Благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ планируется сформировать уникальные книжную коллекцию и коллекцию настольных игр, интерактивный глобус. Будет создана собственная напольная игра по географии.
​Улица Масленникова, 62
19
Чемпионат СФО по боксу имени А. Малунцева. Турнир, посвященный памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода А. Малунцева, имеет полувековую историю. С 1967 до 2003 года турнир имел статус всесоюзного и проводился на средства ОНПЗ. Проект возрожден в 2015 году в турнире принимают участие боксеры юниоры из большинства регионов Сибири. Победители турнира получают право на участие в финальных соревнованиях первенства России.
​Певцова, 1
20
"Хоккей для всех" . Совместный проект ОНПЗ, Федерации хоккея Омской области и правительства Омской области. Проведение постоянного Первенства Омской области по хоккею среди юношей, организация показательных выступлений и мастер классов для жителей, обеспечение подготовки омских команд ко всероссийским соревнованиям. Реализация проекта стала возможной благодаря ранее созданной хоккейной инфраструктуре в регионе при поддержке "Газпром нефти". Сегодня большинство юных омичей имеют возможность заниматься хоккеем. Для профессионального интереса построены Академия «Авангард», спорткомплекс «G-Drive Арена»».
​Проспект Мира, 1Б
21
Строительство ледового городка в парках отдыха. Уже много лет к новогодним праздникам для омичей обустраивается ледовый городок в парке "Советский" и ледовые фигуры в сквере Молодоженов. Также на набережной традиционно устанавливается елка. Финансирование и установка новогодних атрибутов реализуется в рамках проекта "Городские праздники" АО "Газпромнефть-ОНПЗ".
Андрианова, 3
22
Мастер-класс от Юрия Розума. Проект направлен на развитие системы музыкального образования. Педагоги школ искусств повышают квалификацию, а учащиеся получают возможность творческого взаимодействия с признанными мастерами. Основатель проекта – народный артист России, всемирно известный пианист, вице-президент Международного союза музыкальных деятелей Юрий Розум. Кураторами выступают преподаватели ведущих творческих вузов России. Проект входит в программу социальных инвестиций «Родные города» Омского НПЗ.
​Улица 10 лет Октября, 33
23
Школа ММА "Шторм" . Новые спортивные площадки, а также филиал авторской школы ММА Александра Шлеменко "Шторм". При поддержке программы соц инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" менее чем за 10 лет "Шторм" из школы единоборств превратился в многоуровневую гармоничную систему, включающую в себя несколько филиалов в Омске и восьми регионах России, 10 открытых спортивных площадок, фестивали, любительские и профессиональные турниры по ММА. В "Шторме" занимаются более 5 тысяч спортсменов, каждый из которых имеет шанс выйти на мировой уровень.
спортплощадки ул. Вавилова 45к2. и Иртышская набережная на пересечении с ул.Циолковского филиал школы Шторм ул.19 партсъезда 196
24
Проект «Родные музеи» входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Его цель – трансформировать городские и сельские музеи в лидеров культурных преобразований в регионах деятельности «Газпром нефти». Для современных художников и творческих жителей Омска «Родные города» благоустроили дворики музея «Искусство Омска» и Омского областного музея изобразительных искусств " Центр Эрмитаж Сибирь". На этих площадках любой может писать картины под открытым небом, посещать лекции и мастер-классы, отдыхать, общаться с друзьями под музыку и при свете вечерних фонарей.
​Партизанская, 5а лит М

«Территориальная генерирующая компания №11», будучи дочерним предприятием крупнейшей российской энергетической компании ИНТЕР РАО, ведет свою работу в Омской области с 2005 года и за это время успела занять аж 60% рынка энергетики региона. В составе «ТГК-11» находятся и крупнейшие тепло- и энергогенерирующие объекты Омска - это ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Собственно, с ними труднее всего и приходится: в этом году, после очень напряженной зимы (а тогда из-за проблем с агрегатами ТЭЦ “остыло” практически полгорода) оборудование теплоэлектроцентралей ждет дорогостоящий ремонт - как с ним справятся энергетики мы узнаем уже совсем скоро - холода не за горами. Но вот сажу и воздушные примеси омичам еще точно придется потерпеть: перевести “котлы” на газ не получается уже долгое время, даже при участии федеральных властей. Ну, а совсем недавно в эпицентре скандала оказались и золоотвалы “ТГК-11”: компанию уличили в халатности, из-за которой вода с сооружений залила дачи горожан. Словом, энергетики оказались не в самой простой ситуации - но и им как-то удалось позаботиться о нашем городе.

Список объектов:
1
В 2022 г. высадка 275 саженцев. В 2023 г. совместно с общественниками высажено 160 саженцев
Рабочая 5-я, 44
2
В 2023 г. благоустройство детской игровой площадки в сельском поселении Ростовка.
Омский Дом Дружбы
3
В 2022 г. финансирование строительства хоккейной коробки на территории сельского поселения Ростовка.
пос. Ростовка
4
С 2022 года АО «ТГК-11» выступает инициатором акции «Эстафета Победы», которая посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Улица Иртышская Набережная

Сбер – сам по себе история: наследник банковских касс Российской Империи и Советского Союза ведет свою работу почти пару столетий – 183 года. И, более того, Омск тоже часть истории банка: именно здесь жил и учился председатель нынешнего правления Сбера - Герман Греф, и кроме того, столица Омской области - один из пяти городов, где работает единый распределительный контактный центр банка (а это несколько сотен рабочих мест для омичей).. Примечательно, что и масштабы деятельности у такого крупного предприятия “соответствующие”: Сбер ведет свою работу по всей России (и даже в новых регионах) и успевает заботиться о многих городах своего присутствия. Вклад в развитие Омска, кстати, тоже часть всероссийской деятельности банка, но без местной специфики не обходится: волонтеры компании неоднократно участвовали в озеленении Омска - пересаживая “приговоренные” к вырубкам деревья.

Список объектов:
1
Проект "Экология глазами детей". Уроки экологической грамотности для дошкольников с последюущим проведением конкурса по закреплению знаний (викторина + творческий конкурс). Сбер выступил инициатором проекта, оказывал  помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса
Любинская 4-я, 48
2
Проект "Финансовый квест для дошкольников" Уроки по основам финансовой грамотности для дошкольников с последюущим проведением творческого конкурса по закреплению знаний. Сбер выступил инициатором проекта, оказывал  помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса
​Комкова, 2а
3
Марафон Победы: просветительский проект для детей в ТЖС и СОП (полдопечные КЦСОН) - серия экскурсий в музей воинской славы, музей РЖД, оборонные предприятия Омска. Цель: познакомить детей с вкладом Омских предприятий в Победу в ВОВ.
Таубе, 7
4
Финансовая грамотность для воспитанников детских домов. Программа практических занятий волонтеров проекта с детьми из ДД. Цель: изменение финансового поведения воспитанников детских домов посредством формирования навыков, которые позволят воспользоваться полученными знаниям в реальной жизни.
19 Партсъезда, 38а
5
Фестиваль инклюзивного творчества "НИТЬ". Первый межрегиональный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями и их семей. Сбер выступил инициатором, организационным и финансовым партнером. Мероприятия сопровождали волонтеры Сбера
Улица Красный Путь, 153
6
Проведение субботников на участках города по согласованию с Администрацией силами сотрудников банка (парки, скверы, памятники). День рек и парков: массовые акции по уборке прибрежных линий, в т.ч. с прилегающими парками. К участию приглашаются партнеры банка, студенты. Спасение деревьев: акции по пересадке деревьев, попадающих под вырбку (под ЛЭП, на с/х угодьях, вдоль ЖД) в городскую среду. Зеленая сажень: сбор макулатуры сотрудниками банка (постоянно), обмен макулатуры в проекте Кедротека и высадка саженцев в социальных учреждениях
Улица Иртышская Набережная, 14
7
Зеленый марафон. (федеральный проект Сбера) - Организация спортивно-семейного праздника и массовых забеговдля взослых и детей. Участие бесплатное. С 2023 года в Омске в программу включен инклюзивный забег. В рамках проекта реализуется благотворительный сбор средств, которые направляются на мероприятия по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.

Благотворительный кубок по лыжной эстафете среди корпоративных команд "Помогаем вместе". Сбер выступил организатором лыжной гонки среди команд клиентов-ЮЛ и вузов. Взносы участников были направлены в НКО Фонд Адресной Помощи
​Улица Лукашевича, 35
8
От сердца к сердцу: проведение досуговых и просветительских мероприятий для воспитанников детских домов и интерната "Дом детства на Кордной"
Кордная 5-я, 7
9
Открытие первого отделения професисонального картинга при школе олимпийского резерва № 3. Омский НПЗ передал современные автомобили для картинга школе олимпийского резерва №3. Созданный парк из 10 профессиональных картов позволил открыть первое в регионе отделение картинга.
Тарский район
10
Помощь БФ Радуга. Выделение средств на закупку оборудования для хосписа "Дом радужного детства", проведение субботников в хосписе
Красина, 4/1
11
Помощь приютам животных: сбор предметов первой необходимости, выезды волонтеров в приюты для уборки и выгула собак (приют Друг, Муниципальный приют, Зооспас)
Учхозная 2-я, 2а

ПАО «ВТБ» - в отличие от старейшего банка России, ВТБ - это банк современной истории. Но своим традициям следует “прочно”: практически с момента своего появления, ключевым владельцем банка было именно государство - и сейчас 60% его акций принадлежит Правительству РФ. Тоже самое и с руководством: Андрей Костин уже 22 года остается председателем правления ВТБ. Увы, каких-либо ярких связей у банка с Омской областью нет - казалось бы, очередной регион присутствия. Однако это совершенно не мешает ВТБ заботиться об омичах - в рамках множества своих всероссийских социальных акций 

Список объектов:
1
БУЗ Омской области «Городская детская клиническая больница №3» – закупка медицинского оборудования в рамках программы «Мир без слез»
Магистральная улица, 31
2
БУЗ Омской Области «Городская Стоматологическая Поликлиника №2» – приобретение медтехники.
​Нефтезаводская улица, 25
3
БУЗ Омской Области «Усть-Ишимская Центральная Районная Больница» – замена окон.
Усть-Ишимский район
4
БПОУ «Омский автотранспортный колледж» – установка СКУД
​Улица Гагарина, 10
5
БПОУ Омской области «Омский технологический колледж» – проведение ремонта в столовой.
​Амурская 21-я улица, 15
6
БПОУ Омской Области «Омский Колледж Транспортного Строительства» – приобретение ПК в учебный класс
​Лобкова, 17
7
БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – ремонт вышедшей из строя специальной техники и приобретение запчастей для создания безопасной дорожной инфраструктуры возле детских дошкольных и школьных образовательных учреждений.
Степная, 73
8
ФГБОУ ВО «СибАДИ» – благоустройство территории университета.
Проспект Мира, 5
9
БУ Культуры Омской Области «Государственный Центр Народного Творчества» – приобретение музыкальных инструментов.
​Бульвар Мартынова, 6
10
БУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «АОФ «Иртыш» – приобретение формы для детей в трудной жизненной ситуации.
-
11
Спонсорский вклад для организации и проведения Кубка России по велосипедному спорту «BMX фристайл парк» и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту
​пос. Ростовка
12
Благотворительный Фонд «Обнимая небо» – строительство детской площадки для детей из интернатов.
​Молодёжная 3-я, 55
13
БУ Омской Области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» – приобретение медицинского оборудования.
Посёлок Биофабрика, 14
14
БУ Омской Области «Адаптивная Школа №6» – приобретение оборудования для детей с ОВЗ.
Северная 1-я улица, 39 к1

“Транснефть – Западная Сибирь” - это дочернее предприятие “Транснефти”, с 1991 года обслуживающее магистральные нефтепроводы сразу в 5 регионах России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае - а ведь это очень обширные и суровые территории, по которым проложено более 3 478,08 км нефтепроводных магистралей и еще 1112,53 км – трубопроводов, по которым перекачивают уже продукты переработки нефти. К сожалению, были и моменты когда “черное золото” едва не стало причиной экологического бедствия: в январе 2023 года, неподалеку от деревни Луговая, подведомственный компании трубопровод дал течь и 60 “кубов” нефти выплеснулись наружу. Об аварии сообщили только спустя сутки. Хочется верить, что из ситуации сделали выводы и специалисты компании (а их, к слову, больше 3,5 тысяч) более не допустят повреждения и без того хрупкой экологии региона - чем не забота об омичах?

Список объектов:
1
БОУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва №28».  В 2022 г. на территории учреждения установлены спортивные уличные тренажеры. В 2023 г. обустроена многофункциональная спортплощадка для занятий игровыми видами спорта - футболом, волейболом, баскетболом.
​Красных Зорь, 54/4
2
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. Профинансирована закупка современного диагностического и лабораторного оборудования для выполнения комплексных анализов и исследований.
Булатова, 103
3
БОУ города Омска «Лицей №66». Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. При поддержке предприятия выполнен ремонт и оснащение входной группы и фойе учебного заведения
Улица Красный Путь, 22а
4
МБДОУ Москаленского района «Детский сад «Радуга».  Объем выделенных средств - более 11 млн рублей. выполнены ремонтные работы в группах детского сада. МБОУ Омской области «Москаленский лицей»: Объем выделенных средств – более 9,5 млн рублей. Выполнен ремонт предметных кабинетов естественно-научного цикла и информатики, проведена модернизация материально-технической базы
-

Омскшина - часть группы компаний «Кордиант», который во время подготовки проекта выкупил холдинг «Севергрупп», принадлежащий Алексею Мордашову (4-е место в списке Forbes). Сегодня, АО «Кордиант» и входящие в него омские активы «Омскшина» и производственная площадка «Кордиант-Восток» — это уже настоящий производственный кластер из нескольких известных всему миру брендов “Bridgestone” и “Continental”. Но вот только известные бренды не всегда могут спасти от обычных трудностей бизнеса: загрязнения окружающей среды или кадрового голода. В 2021 году “Омскшина” вызывала множество вопросов у областной прокуратуры: предприятие сбрасывало в Омь опасные отходы, а очистные установки для воздуха работали со сниженной эффективностью - позже необходимые нарушения все же устранили. А вот с недостатком кадров проблема все еще не решена: возможно, соцпакет и удерживает уже нанятых работников, но где брать новых? Омичи потихоньку “примеряют” другие топонимы - в том числе из-за плохой экологии в городе. И, вероятно, пора позаботиться о тех, кто остается.

Список объектов:
1
Уроки экологического просвещения в СОШ №2
Кордная 5-я, 43а
2
Высадка 60 зеленых насаждений в мкр Кордный
Кордная 5-я, 63в

ГК «Титан» – предприятие с 35-летней историей, основанное в 1989 году Михаилом Сутягинским. В состав холдинга входят АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Агро».

Список объектов:
1
Генеральный партнер женского баскетбольного клуба Омска "Нефтяник-Титан"
Дианова, 14а
2
План по строительству спорткомплекса площадью более 20 тыс. кв м, в котором разместится бассейн, две ледовые площадки, универсальные залы и фитнес.
Левый берег
3
Финансовая помощь для приобретения оборудования и экипировки трем детским хоккейным командам
​Проспект Мира, 1Б
4
Передача 20 новых автобусов, работающих на природном газе, городу стала еще одним вкладом Омского НПЗ в реализацию программу "Читсый воздух". Экологический транспорт задействован на городских маршуртах, а также служит в качестве шаттлов для развоза людей от спорткомлекса "Арена-G-drive" во время игр "Авангарда".
Улица Гагарина, 34
5
Установка памятника Ивану Бухгольцу
​Центральный округ
6
В плане на 2024 г. реконструкция скульптурного макета «Держава»
​Центральный округ

Социальный вклад Омскводоканала в 2024 году заметили все омичи - год выдался дождливый и система водоотведения не справлялась с нагрузкой. Порывов было так много, что экоактивисты ВООП даже нанесли аварии на отдельную карту. Изношенность объектов ЖКХ, к которым относятся в том числе сети водоотведения - одна из ключевых проблем мегаполисов России и в правительстве РФ даже разрабатывают специальную программу софинансирования замены сетей. Однако, в этом году программа не была принята и ОмскВодоканал в одиночку не смог справиться с проблемой. Или не захотел, потому что средства у них, кажется, были. СМИ писали, что материнская компания «Росводоканал» приобрела еще один актив в Томске. Хотя эти средства могли бы пойти на модернизацию сетей в Омске. Более того, областная прокуратура подала на компанию в суд с иском на 4 млрд рублей - недополученные инвестиции, которые Водоканал должен был вложить в ремонт сетей по договору аренды. Балансируя на грани фола, компании все же удалось поучаствовать в развитии Омска. 

Список объектов:
1
В 2023 в Обь-Иртышский бассейн выпсутили более 537 тысяч мальков нельмы, ранее – еще 143 тысячи мальков сибирского осетра
р. Иртыш
2
В 2023 году оказана благотворительная помощь на ремонт кровли, крылец и установку аварийного освещения в БОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» в сумме 5 млн рублей,
ул. 50 лет Профсоюзов, 105
3
На ремонт и восстановление лаборатории гидравлики ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» в сумме 3 млн рублей.
Институтская площадь, 1

Одна из старейших компаний на омском рынке. У Юрия Чащина получилось создать устойчивый ресторанный бизнес, выдержавший множество испытаний - а это такие бренды, как одноименное кафе-бистро, "Два поэта", "У Беллучи круче" и др.

Список объектов:
1
БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». Оказание содействия в ремонте.
​Ленина, 36

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» прошло исключительную проверку временем - впервые ОНИИП начал работу еще в прошлом веке, в 1958 году, - и знакомо многим омичам. Правда, что творится за стенами научного-производственного комплекса - неизвестно практически никому из обывателей: все же, ОНИИП отвечает за разработку и выпуск как военных, так и гражданских систем радиосвязи.

Список объектов:
1
БОУ г. Омска «Гимназия № 76».Оказание содействия в ремонте.
Крыловская, 50

Крупный агропромышленный комплекс, который включает производство мяса и комбикормов. В состав холдинга входит и ООО «Сибирские колбасы» — производитель мясных и колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы», «Кормиловский бекон», «ИНДИ»

Список объектов:
1
БОУ г. Омска «СОШ № 33». Оказание содействия в ремонте.
Туполева, 1

Жилые дома с прилегающей инфраструктурой, соцобъекты, а также реконструкция многих "визитных карточек" города, таких как Омский государственный академический театр драмы или органный зал филармонии - это все работа специалистов группы предприятий "Стройподряд". И, как отметил учредитель компании, Сергей Оркиш, группа предприятий продолжает славную традицию строительства - только уже выстраивая партнерские отношения с теми, кому небезразличен облик Омска и комфорт омичей.

Список объектов:
1
БОУ г. Омска «СОШ № 15». Оказание содействия в ремонте.
Амурская 21-я улица, 17

Инвестиционно-строительный холдинг, ведущий в Омске свою деятельность уже более 12 лет. И за это время компания продемонстрировала впечатляющие результаты, приняв участие в ремонте Ленинградского моста, стройке дублера улицы Лукашевича и даже в реконструкции Бульвара Архитекторов. К слову, у компании есть все необходимое для работы с такими важными и амбициозными проектами - предприятия "Стройтраста" способны обеспечить полный цикл реализации любого, даже самого сложного проекта.

Список объектов:
1
ООО «СтройТраст»
​Северная 1-я улица, 39

Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).

Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать. 

Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.

Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.

Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.

Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.

И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.  

И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.

Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.

Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб. 

Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство. 

«Ответственный бизнес не отделяет себя от населенного пункта, региона своего присутствия, активно участвует в их развитии, вместе с государством вкладывается в школы, университеты, систему образования, здравоохранения, во все сферы, которые очень важны, чувствительны для граждан, поддерживает социальные программы. Конечно, бизнес- прежде всего бизнес, а не социальное учреждение, все мы прекрасно понимаем. Но и вы поймите, о чем я сейчас говорю». 

 - В.В. Путин (пленарное заседание съезда РСПП 16.03.23)

Омск Заботливый — проект о социальных инвестициях бизнеса в развитие Омска. Инвестиция - это всегда вложение ресурсов для получения прибыли. Социальная инвестиция - вложение в человека и шире в омичей. Прибыль от социальных инвестиций - процветающий город, экологичный, комфортный, развивающийся. Это город подающий надежду, привлекательный и для жителей и для бизнеса. Маяковский бы сказал, в таком городе и жить хочется, и работать. 

Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям. Но ответственный бизнес, как сказал президент, не отделяет себя от города. Наш проект про них. Про созидателей, социальных инвесторов, тех кто в меру возможностей стремится улучшать Омск. 

Кто участники

 Летят гонцы во все концы. Мы написали десятки запросов в омские предприятия, банки, предпринимателям с вопросом, чем за последние годы они помогли Омску, как проявили свою заботу. Вклад одних может показаться более существенным, у других менее значимым, но не спешите навешивать ярлыки. У всех разные возможности. Мы одинаково благодарны каждому. 

Ответили не все. Чтобы упорядочить проекты, мы сформулировали критерии. В зачет принимаются физические объекты, которые остаются городу, например, лавочки, спортивные площадки, высаженные деревья. А также регулярные мероприятия, оформленные в единый проект, например, системная помощь вузу, ежегодные экскурсии для детей, попечительство над объектов культурного наследия.

Что дальше

В дальнейшем мы планируем обновлять проекты действующих участников и наполнять карту новыми игроками. Для участия в проекте вы можете связаться с нами и направить список своих проектов по почте specproject@1mediainvest.ru

Не предоставили информацию

Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).

Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать. 

Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.

Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.

Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.

Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.

И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.  

И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.

Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.

Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб. 

Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство. 

Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям. Но ответственный бизнес, как сказал президент, не отделяет себя от города. Наш проект про них. Про созидателей, социальных инвесторов, тех кто в меру возможностей стремится улучшать Омск.

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