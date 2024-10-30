Сегодня на базе Омского НПЗ компания «Газпром нефть» создала нефтехимический кластер, в который входит около десяти дочерних компаний, прописанных в Омске. Это делает «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком и одним из главных работодателей региона.



Помимо налогов, компания на протяжении всего периода деятельности, является крупнейшим социальным партнером региональной и городской власти. И так у всех на слуху их флагманские проекты по реновации улиц Чокана Валиханова, улицы Ленина, сквера им. Дзержинского, строительству новой G-Drive арены. Но и кроме них компания продолжает заботиться о родном городе.



Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, музеев, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов.



Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Список объектов: 1 Лаборатория инженерной мысли "Роботрек" .Благодаря гранту реализован проект лицея № 143 по созданию лаборатории инженерной мысли «Роботрек». Школьники в рамках дополнительных занятий осваивают инженерные навыки и развивают творческое мышление. ​Тимофея Белозёрова, 20 2 Студия «Талантливы вместе» . Омский НПЗ оснастил современным специализированным оборудованием новую семейную студию театрального искусства на базе лицея №143. Во время занятий школьники и их родители знакомятся с основами театрального мастерства. ​Комкова, 2а 3 Мультстудия «Экоград». При поддержке Омского НПЗ создана мультстудия в библиотеке им. Н.К. Крупской. Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учатся создавать экологические мультфильмы. В доступной игровой форме затрагиваются экологические темы. ​Менжинского, 1в 4 Передача 20 новых автобусов, работающих на природном газе, городу стала еще одним вкладом Омского НПЗ в реализацию программу "Читсый воздух". Экологический транспорт задействован на городских маршуртах, а также служит в качестве шаттлов для развоза людей от спорткомлекса "Арена-G-drive" во время игр "Авангарда". Улица Гагарина, 34 5 5 междугородних автобусов для АО "Омскоблавтотранс". Благодаря Омскому НПЗ на маршрутах северного направления добавились автобусы большого класса вместимости Одно транспортно средство вмещает до 53 пассажиров. ​20 лет РККА, 302 6 Организовано подписание благотворительных договоров, по которым ОНПЗ передал городским и областным больницам 48 тысяч наборов реагентов для ПЦР- тестирования на COVID-19 Улица Красный Путь, 6 7 Омский НПЗ «Газпром нефти» организовал акцию по озеленению территории в Советском округе Омска. Волонтеры ОНПЗ посадили тысячу саженцев в Советском округе ​Андрианова, 3 8 Скейт-парк. Площадь скейт-парка составляет 2,6 тыс. квадратных метров на территории в центре города. Рядом с возведенным объектом сотрудники Омского НПЗ высадили 15 крупномерных саженцев лип и 250 кустов барбариса. ул. Бударина 9 Открытие первого отделения професисонального картинга при школе олимпийского резерва № 3. Омский НПЗ передал современные автомобили для картинга школе олимпийского резерва №3. Созданный парк из 10 профессиональных картов позволил открыть первое в регионе отделение картинга. Суворова, 90 10 Семейная школа робототехники. Благодаря поддержке ОНПЗ в центре технического творчества «Мечта» оборудован класс компьютерной техникой и приобретено 12 базовых наборов по конструированию. Это позволило расширить профориентационную программу предприятия. ​Проспект Мира, 169г 11 Реконструкция и озеленение спортивного городка в Советском парке. Благодаря Омскому НПЗ реконструировано многофункциональное спортивное пространство в Советском парке и благоустроена прилегающая территория.Также волонтеры Омского НПЗ высадили на территории рядом с площадками крупномерные сосны. ​Андрианова, 3 12 Передвижная лаборатория научных активностей для детей "Микроскоп на колесиках" . При поддержке Омского НПЗ создана передвижная лаборатория научных активностей для детей «Микроскоп на колесиках». Объект курсирует по детским библиотекам города, чтобы знакомить школьников с окружающим миром посредством научных экспериментов. ​Бережного, 5 13 Создание оркестра духовых инструментов. Омский НПЗ помог приобрести профессиональные музыкальные инструменты для создания ансамблей исполнителей на духовых инструментах совместно с Детской школой искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича. Участники духовых ансамблей будут выступать на Фестивале духовой музыки и концертах для школьников. Декабристов, 130а 14 Создание на базе детской библиотеки им. А.П. Гайдара развивающего интерактивного пространства для детей «Территория роста и развития «IQ-стройка». Обустроено игровое пространство при помощи конструкторов Лего, а занятия с их использованием будут базироваться на технической детской литературе. ​22-я линия, 77 15 В 2021 году в рамках грантового конкурса Омского НПЗ «Родные города» был реализован проект «Вместе с папой в школу робототехники», который положил начало программе «Школа роботехники» на базе Центра технического творчества «Мечта». На следующем этапе на средства предприятия куплено необходимое оборудование двух учебных кабинетов и ремонт в трех кабинетах. ​Проспект Мира, 169г 16 Аллея сибирских абрикосов появилась возле Успенского собора благодаря инициативе, реализованной в рамках проекта "Зеленая среда" по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть". Волонтеры Омского НПЗ помогли высадить молодые деревца на прилегающей территории к собору. ​Улица Тарская, 7 17 Выставка минералов и окаменелостей. При сотрудничестве Омского НПЗ и Русского географического сообщества в адаптивной школе-интренат для слабовидящих детей № 14 состоялся интерактив. Дети могли потрогать руками редкие минералы и окаменелости, а также узнать об этом поподробнее. После мероприятия дети получили памятные подарки, а школьный кабинет географии пополнился книгами, пособиями и образцами. Северная 30-я, 121 18 "Узнавай Россию". Благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ планируется сформировать уникальные книжную коллекцию и коллекцию настольных игр, интерактивный глобус. Будет создана собственная напольная игра по географии. ​Улица Масленникова, 62 19 Чемпионат СФО по боксу имени А. Малунцева. Турнир, посвященный памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода А. Малунцева, имеет полувековую историю. С 1967 до 2003 года турнир имел статус всесоюзного и проводился на средства ОНПЗ. Проект возрожден в 2015 году в турнире принимают участие боксеры юниоры из большинства регионов Сибири. Победители турнира получают право на участие в финальных соревнованиях первенства России. ​Певцова, 1 20 "Хоккей для всех" . Совместный проект ОНПЗ, Федерации хоккея Омской области и правительства Омской области. Проведение постоянного Первенства Омской области по хоккею среди юношей, организация показательных выступлений и мастер классов для жителей, обеспечение подготовки омских команд ко всероссийским соревнованиям. Реализация проекта стала возможной благодаря ранее созданной хоккейной инфраструктуре в регионе при поддержке "Газпром нефти". Сегодня большинство юных омичей имеют возможность заниматься хоккеем. Для профессионального интереса построены Академия «Авангард», спорткомплекс «G-Drive Арена»». ​Проспект Мира, 1Б 21 Строительство ледового городка в парках отдыха. Уже много лет к новогодним праздникам для омичей обустраивается ледовый городок в парке "Советский" и ледовые фигуры в сквере Молодоженов. Также на набережной традиционно устанавливается елка. Финансирование и установка новогодних атрибутов реализуется в рамках проекта "Городские праздники" АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Андрианова, 3 22 Мастер-класс от Юрия Розума. Проект направлен на развитие системы музыкального образования. Педагоги школ искусств повышают квалификацию, а учащиеся получают возможность творческого взаимодействия с признанными мастерами. Основатель проекта – народный артист России, всемирно известный пианист, вице-президент Международного союза музыкальных деятелей Юрий Розум. Кураторами выступают преподаватели ведущих творческих вузов России. Проект входит в программу социальных инвестиций «Родные города» Омского НПЗ. ​Улица 10 лет Октября, 33 23 Школа ММА "Шторм" . Новые спортивные площадки, а также филиал авторской школы ММА Александра Шлеменко "Шторм". При поддержке программы соц инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" менее чем за 10 лет "Шторм" из школы единоборств превратился в многоуровневую гармоничную систему, включающую в себя несколько филиалов в Омске и восьми регионах России, 10 открытых спортивных площадок, фестивали, любительские и профессиональные турниры по ММА. В "Шторме" занимаются более 5 тысяч спортсменов, каждый из которых имеет шанс выйти на мировой уровень. спортплощадки ул. Вавилова 45к2. и Иртышская набережная на пересечении с ул.Циолковского филиал школы Шторм ул.19 партсъезда 196 24 Проект «Родные музеи» входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Его цель – трансформировать городские и сельские музеи в лидеров культурных преобразований в регионах деятельности «Газпром нефти». Для современных художников и творческих жителей Омска «Родные города» благоустроили дворики музея «Искусство Омска» и Омского областного музея изобразительных искусств " Центр Эрмитаж Сибирь". На этих площадках любой может писать картины под открытым небом, посещать лекции и мастер-классы, отдыхать, общаться с друзьями под музыку и при свете вечерних фонарей. ​Партизанская, 5а лит М

«Территориальная генерирующая компания №11», будучи дочерним предприятием крупнейшей российской энергетической компании ИНТЕР РАО, ведет свою работу в Омской области с 2005 года и за это время успела занять аж 60% рынка энергетики региона. В составе «ТГК-11» находятся и крупнейшие тепло- и энергогенерирующие объекты Омска - это ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Собственно, с ними труднее всего и приходится: в этом году, после очень напряженной зимы (а тогда из-за проблем с агрегатами ТЭЦ “остыло” практически полгорода) оборудование теплоэлектроцентралей ждет дорогостоящий ремонт - как с ним справятся энергетики мы узнаем уже совсем скоро - холода не за горами. Но вот сажу и воздушные примеси омичам еще точно придется потерпеть: перевести “котлы” на газ не получается уже долгое время, даже при участии федеральных властей. Ну, а совсем недавно в эпицентре скандала оказались и золоотвалы “ТГК-11”: компанию уличили в халатности, из-за которой вода с сооружений залила дачи горожан. Словом, энергетики оказались не в самой простой ситуации - но и им как-то удалось позаботиться о нашем городе. Список объектов: 1 В 2022 г. высадка 275 саженцев. В 2023 г. совместно с общественниками высажено 160 саженцев Рабочая 5-я, 44 2 В 2023 г. благоустройство детской игровой площадки в сельском поселении Ростовка. Омский Дом Дружбы 3 В 2022 г. финансирование строительства хоккейной коробки на территории сельского поселения Ростовка. пос. Ростовка 4 С 2022 года АО «ТГК-11» выступает инициатором акции «Эстафета Победы», которая посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне Улица Иртышская Набережная

Сбер – сам по себе история: наследник банковских касс Российской Империи и Советского Союза ведет свою работу почти пару столетий – 183 года. И, более того, Омск тоже часть истории банка: именно здесь жил и учился председатель нынешнего правления Сбера - Герман Греф, и кроме того, столица Омской области - один из пяти городов, где работает единый распределительный контактный центр банка (а это несколько сотен рабочих мест для омичей).. Примечательно, что и масштабы деятельности у такого крупного предприятия “соответствующие”: Сбер ведет свою работу по всей России (и даже в новых регионах) и успевает заботиться о многих городах своего присутствия. Вклад в развитие Омска, кстати, тоже часть всероссийской деятельности банка, но без местной специфики не обходится: волонтеры компании неоднократно участвовали в озеленении Омска - пересаживая “приговоренные” к вырубкам деревья. Список объектов: 1 Проект "Экология глазами детей". Уроки экологической грамотности для дошкольников с последюущим проведением конкурса по закреплению знаний (викторина + творческий конкурс). Сбер выступил инициатором проекта, оказывал помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса Любинская 4-я, 48 2 Проект "Финансовый квест для дошкольников" Уроки по основам финансовой грамотности для дошкольников с последюущим проведением творческого конкурса по закреплению знаний. Сбер выступил инициатором проекта, оказывал помощь при подготовке материалов уроков, обеспечивает призовой фонд конкурса ​Комкова, 2а 3 Марафон Победы: просветительский проект для детей в ТЖС и СОП (полдопечные КЦСОН) - серия экскурсий в музей воинской славы, музей РЖД, оборонные предприятия Омска. Цель: познакомить детей с вкладом Омских предприятий в Победу в ВОВ. Таубе, 7 4 Финансовая грамотность для воспитанников детских домов. Программа практических занятий волонтеров проекта с детьми из ДД. Цель: изменение финансового поведения воспитанников детских домов посредством формирования навыков, которые позволят воспользоваться полученными знаниям в реальной жизни. 19 Партсъезда, 38а 5 Фестиваль инклюзивного творчества "НИТЬ". Первый межрегиональный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями и их семей. Сбер выступил инициатором, организационным и финансовым партнером. Мероприятия сопровождали волонтеры Сбера Улица Красный Путь, 153 6 Проведение субботников на участках города по согласованию с Администрацией силами сотрудников банка (парки, скверы, памятники). День рек и парков: массовые акции по уборке прибрежных линий, в т.ч. с прилегающими парками. К участию приглашаются партнеры банка, студенты. Спасение деревьев: акции по пересадке деревьев, попадающих под вырбку (под ЛЭП, на с/х угодьях, вдоль ЖД) в городскую среду. Зеленая сажень: сбор макулатуры сотрудниками банка (постоянно), обмен макулатуры в проекте Кедротека и высадка саженцев в социальных учреждениях Улица Иртышская Набережная, 14 7 Зеленый марафон. (федеральный проект Сбера) - Организация спортивно-семейного праздника и массовых забеговдля взослых и детей. Участие бесплатное. С 2023 года в Омске в программу включен инклюзивный забег. В рамках проекта реализуется благотворительный сбор средств, которые направляются на мероприятия по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.



Благотворительный кубок по лыжной эстафете среди корпоративных команд "Помогаем вместе". Сбер выступил организатором лыжной гонки среди команд клиентов-ЮЛ и вузов. Взносы участников были направлены в НКО Фонд Адресной Помощи ​Улица Лукашевича, 35 8 От сердца к сердцу: проведение досуговых и просветительских мероприятий для воспитанников детских домов и интерната "Дом детства на Кордной" Кордная 5-я, 7 9 Открытие первого отделения професисонального картинга при школе олимпийского резерва № 3. Омский НПЗ передал современные автомобили для картинга школе олимпийского резерва №3. Созданный парк из 10 профессиональных картов позволил открыть первое в регионе отделение картинга. Тарский район 10 Помощь БФ Радуга. Выделение средств на закупку оборудования для хосписа "Дом радужного детства", проведение субботников в хосписе Красина, 4/1 11 Помощь приютам животных: сбор предметов первой необходимости, выезды волонтеров в приюты для уборки и выгула собак (приют Друг, Муниципальный приют, Зооспас) Учхозная 2-я, 2а

ПАО «ВТБ» - в отличие от старейшего банка России, ВТБ - это банк современной истории. Но своим традициям следует “прочно”: практически с момента своего появления, ключевым владельцем банка было именно государство - и сейчас 60% его акций принадлежит Правительству РФ. Тоже самое и с руководством: Андрей Костин уже 22 года остается председателем правления ВТБ. Увы, каких-либо ярких связей у банка с Омской областью нет - казалось бы, очередной регион присутствия. Однако это совершенно не мешает ВТБ заботиться об омичах - в рамках множества своих всероссийских социальных акций Список объектов: 1 БУЗ Омской области «Городская детская клиническая больница №3» – закупка медицинского оборудования в рамках программы «Мир без слез» Магистральная улица, 31 2 БУЗ Омской Области «Городская Стоматологическая Поликлиника №2» – приобретение медтехники. ​Нефтезаводская улица, 25 3 БУЗ Омской Области «Усть-Ишимская Центральная Районная Больница» – замена окон. Усть-Ишимский район 4 БПОУ «Омский автотранспортный колледж» – установка СКУД ​Улица Гагарина, 10 5 БПОУ Омской области «Омский технологический колледж» – проведение ремонта в столовой. ​Амурская 21-я улица, 15 6 БПОУ Омской Области «Омский Колледж Транспортного Строительства» – приобретение ПК в учебный класс ​Лобкова, 17 7 БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – ремонт вышедшей из строя специальной техники и приобретение запчастей для создания безопасной дорожной инфраструктуры возле детских дошкольных и школьных образовательных учреждений. Степная, 73 8 ФГБОУ ВО «СибАДИ» – благоустройство территории университета. Проспект Мира, 5 9 БУ Культуры Омской Области «Государственный Центр Народного Творчества» – приобретение музыкальных инструментов. ​Бульвар Мартынова, 6 10 БУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «АОФ «Иртыш» – приобретение формы для детей в трудной жизненной ситуации. - 11 Спонсорский вклад для организации и проведения Кубка России по велосипедному спорту «BMX фристайл парк» и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту ​пос. Ростовка 12 Благотворительный Фонд «Обнимая небо» – строительство детской площадки для детей из интернатов. ​Молодёжная 3-я, 55 13 БУ Омской Области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» – приобретение медицинского оборудования. Посёлок Биофабрика, 14 14 БУ Омской Области «Адаптивная Школа №6» – приобретение оборудования для детей с ОВЗ. Северная 1-я улица, 39 к1

“Транснефть – Западная Сибирь” - это дочернее предприятие “Транснефти”, с 1991 года обслуживающее магистральные нефтепроводы сразу в 5 регионах России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае - а ведь это очень обширные и суровые территории, по которым проложено более 3 478,08 км нефтепроводных магистралей и еще 1112,53 км – трубопроводов, по которым перекачивают уже продукты переработки нефти. К сожалению, были и моменты когда “черное золото” едва не стало причиной экологического бедствия: в январе 2023 года, неподалеку от деревни Луговая, подведомственный компании трубопровод дал течь и 60 “кубов” нефти выплеснулись наружу. Об аварии сообщили только спустя сутки. Хочется верить, что из ситуации сделали выводы и специалисты компании (а их, к слову, больше 3,5 тысяч) более не допустят повреждения и без того хрупкой экологии региона - чем не забота об омичах? Список объектов: 1 БОУ г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва №28». В 2022 г. на территории учреждения установлены спортивные уличные тренажеры. В 2023 г. обустроена многофункциональная спортплощадка для занятий игровыми видами спорта - футболом, волейболом, баскетболом. ​Красных Зорь, 54/4 2 БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. Профинансирована закупка современного диагностического и лабораторного оборудования для выполнения комплексных анализов и исследований. Булатова, 103 3 БОУ города Омска «Лицей №66». Объем выделенных средств - почти 2 млн рублей. При поддержке предприятия выполнен ремонт и оснащение входной группы и фойе учебного заведения Улица Красный Путь, 22а 4 МБДОУ Москаленского района «Детский сад «Радуга». Объем выделенных средств - более 11 млн рублей. выполнены ремонтные работы в группах детского сада. МБОУ Омской области «Москаленский лицей»: Объем выделенных средств – более 9,5 млн рублей. Выполнен ремонт предметных кабинетов естественно-научного цикла и информатики, проведена модернизация материально-технической базы -

Омскшина - часть группы компаний «Кордиант», который во время подготовки проекта выкупил холдинг «Севергрупп», принадлежащий Алексею Мордашову (4-е место в списке Forbes). Сегодня, АО «Кордиант» и входящие в него омские активы «Омскшина» и производственная площадка «Кордиант-Восток» — это уже настоящий производственный кластер из нескольких известных всему миру брендов “Bridgestone” и “Continental”. Но вот только известные бренды не всегда могут спасти от обычных трудностей бизнеса: загрязнения окружающей среды или кадрового голода. В 2021 году “Омскшина” вызывала множество вопросов у областной прокуратуры: предприятие сбрасывало в Омь опасные отходы, а очистные установки для воздуха работали со сниженной эффективностью - позже необходимые нарушения все же устранили. А вот с недостатком кадров проблема все еще не решена: возможно, соцпакет и удерживает уже нанятых работников, но где брать новых? Омичи потихоньку “примеряют” другие топонимы - в том числе из-за плохой экологии в городе. И, вероятно, пора позаботиться о тех, кто остается. Список объектов: 1 Уроки экологического просвещения в СОШ №2 Кордная 5-я, 43а 2 Высадка 60 зеленых насаждений в мкр Кордный Кордная 5-я, 63в

ГК «Титан» – предприятие с 35-летней историей, основанное в 1989 году Михаилом Сутягинским. В состав холдинга входят АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Агро». Список объектов: 1 Генеральный партнер женского баскетбольного клуба Омска "Нефтяник-Титан" Дианова, 14а 2 План по строительству спорткомплекса площадью более 20 тыс. кв м, в котором разместится бассейн, две ледовые площадки, универсальные залы и фитнес. Левый берег 3 Финансовая помощь для приобретения оборудования и экипировки трем детским хоккейным командам ​Проспект Мира, 1Б 4 Передача 20 новых автобусов, работающих на природном газе, городу стала еще одним вкладом Омского НПЗ в реализацию программу "Читсый воздух". Экологический транспорт задействован на городских маршуртах, а также служит в качестве шаттлов для развоза людей от спорткомлекса "Арена-G-drive" во время игр "Авангарда". Улица Гагарина, 34 5 Установка памятника Ивану Бухгольцу ​Центральный округ 6 В плане на 2024 г. реконструкция скульптурного макета «Держава» ​Центральный округ

Социальный вклад Омскводоканала в 2024 году заметили все омичи - год выдался дождливый и система водоотведения не справлялась с нагрузкой. Порывов было так много, что экоактивисты ВООП даже нанесли аварии на отдельную карту. Изношенность объектов ЖКХ, к которым относятся в том числе сети водоотведения - одна из ключевых проблем мегаполисов России и в правительстве РФ даже разрабатывают специальную программу софинансирования замены сетей. Однако, в этом году программа не была принята и ОмскВодоканал в одиночку не смог справиться с проблемой. Или не захотел, потому что средства у них, кажется, были. СМИ писали, что материнская компания «Росводоканал» приобрела еще один актив в Томске. Хотя эти средства могли бы пойти на модернизацию сетей в Омске. Более того, областная прокуратура подала на компанию в суд с иском на 4 млрд рублей - недополученные инвестиции, которые Водоканал должен был вложить в ремонт сетей по договору аренды. Балансируя на грани фола, компании все же удалось поучаствовать в развитии Омска. Список объектов: 1 В 2023 в Обь-Иртышский бассейн выпсутили более 537 тысяч мальков нельмы, ранее – еще 143 тысячи мальков сибирского осетра р. Иртыш 2 В 2023 году оказана благотворительная помощь на ремонт кровли, крылец и установку аварийного освещения в БОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» в сумме 5 млн рублей, ул. 50 лет Профсоюзов, 105 3 На ремонт и восстановление лаборатории гидравлики ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» в сумме 3 млн рублей. Институтская площадь, 1

Одна из старейших компаний на омском рынке. У Юрия Чащина получилось создать устойчивый ресторанный бизнес, выдержавший множество испытаний - а это такие бренды, как одноименное кафе-бистро, "Два поэта", "У Беллучи круче" и др. Список объектов: 1 БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». Оказание содействия в ремонте. ​Ленина, 36

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» прошло исключительную проверку временем - впервые ОНИИП начал работу еще в прошлом веке, в 1958 году, - и знакомо многим омичам. Правда, что творится за стенами научного-производственного комплекса - неизвестно практически никому из обывателей: все же, ОНИИП отвечает за разработку и выпуск как военных, так и гражданских систем радиосвязи. Список объектов: 1 БОУ г. Омска «Гимназия № 76».Оказание содействия в ремонте. Крыловская, 50

Крупный агропромышленный комплекс, который включает производство мяса и комбикормов. В состав холдинга входит и ООО «Сибирские колбасы» — производитель мясных и колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы», «Кормиловский бекон», «ИНДИ» Список объектов: 1 БОУ г. Омска «СОШ № 33». Оказание содействия в ремонте. Туполева, 1

Жилые дома с прилегающей инфраструктурой, соцобъекты, а также реконструкция многих "визитных карточек" города, таких как Омский государственный академический театр драмы или органный зал филармонии - это все работа специалистов группы предприятий "Стройподряд". И, как отметил учредитель компании, Сергей Оркиш, группа предприятий продолжает славную традицию строительства - только уже выстраивая партнерские отношения с теми, кому небезразличен облик Омска и комфорт омичей. Список объектов: 1 БОУ г. Омска «СОШ № 15». Оказание содействия в ремонте. Амурская 21-я улица, 17

Инвестиционно-строительный холдинг, ведущий в Омске свою деятельность уже более 12 лет. И за это время компания продемонстрировала впечатляющие результаты, приняв участие в ремонте Ленинградского моста, стройке дублера улицы Лукашевича и даже в реконструкции Бульвара Архитекторов. К слову, у компании есть все необходимое для работы с такими важными и амбициозными проектами - предприятия "Стройтраста" способны обеспечить полный цикл реализации любого, даже самого сложного проекта. Список объектов: 1 ООО «СтройТраст» ​Северная 1-я улица, 39